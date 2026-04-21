中國國企高層德國酒醉耍官威登機 畫面曝光遭撤職

中國航空器材集團董事長、黨委書記任宇（見圖），不顧總會計師兼黨委趙保輝爛醉仍強行要求搭機並升等。（圖擷自百度百科）

中國航空器材集團董事長任宇一行7人去年3月在德國法蘭克福機場休息室飲酒，其中總會計師趙保輝醉到不省人事，任宇施壓中國國航班機違規讓他們登機，造成班機延誤逾1小時，引發投訴卻遭瞞報。丟臉畫面3月曝光後，中共中紀委昨天通報，任宇、趙保輝被撤職，還有多人遭懲處。

X帳號「李老師不是你老師」3月27日轉發網友爆料影片指出，中國國務院國資委下屬的中國航空器材集團有限公司一行人員赴德國採購，返程搭乘中國國際航空由法蘭克福飛往北京的航班。在航班起飛前，因團隊成員大量飲酒，其中一人出現昏迷等身體不適情況，導致航班延誤1個多小時。

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現場影片顯示，中國航材黨委書記、董事長任宇等一行人酒醉還要登機，趙保輝更是醉到不省人事。任宇關說中國國際航空人員，多次表示「回北京我請你的人吃飯」，稱趙保輝才喝了四兩（中國市制，相當於200克，即200毫升），酒量不行。其後，一行人獲准登機，趙保輝被兩人抬到頭等艙座位上，畫面至為狼狽。

有中國網友事後在社群發布短影音，質疑中國國航為何不拒載酒醉無法自理者，造成航班延誤1個多小時，反問「普通乘客的時間沒有價值嗎？」

新華社北京20日報導，中央層面樹立和踐行正確政績觀學習教育工作專班、中央紀委辦公廳公開通報中國航材前董事長、黨委書記任宇與前總會計師、黨委委員趙保輝等政績觀扭曲錯位、欺瞞組織、侵害群眾利益等問題。

通報說，經查，2024年3月21日，任宇、趙保輝以及同行人員蘇某某、伍某某、焦某、崔某、李某等7人因公在德國法蘭克福機場回國轉機期間，任宇、趙保輝等6人在航空公務艙休息室聚眾飲用休息室提供的酒水，趙保輝嚴重醉酒，被中國國際航空服務人員拒絕登機。任宇向機組人員施壓，強烈要求全團登機，造成航班延誤68分鐘，引發旅客投訴。任宇、趙保輝還違規升艙至頭等艙。

回國後，任宇、趙保輝等團組成員隱瞞事實、未如實報告情況。中國航材紀委書記唐某2024年11月瞭解到班子成員醉酒情況後不向組織報告。2026年3月，上級組織對此事進行調查，任宇、趙保輝等人向國務院國資委提供虛假情況，唐某對有關情況未作核實，向中紀委國家監委駐國務院國資委紀檢監察組提供虛假情況。

通報指出，經調查核實，中國國航運行中心胡某、賈某某、徐某某、肖某等人未堅持原則、違反規定允許醉酒人員登機，顧某工作失察；中國國航市場行銷部高某等人違反規定，將中國航材有關人員作為要客並優先予以升等艙位。

通報顯示，任宇、趙保輝遭撤銷黨內職務、政務撤職處分；同行的蘇某某、伍某某、焦某、崔某遭黨內嚴重警告、政務記大過處分；中國航材紀委書記唐某遭黨內嚴重警告、政務記大過處分，調離紀檢崗位。中國國航也有多人遭到懲處。

通報提到，任宇、趙保輝等身為國有企業黨員領導幹部，在國外公務差旅途中帶頭聚眾飲酒、醉酒登機，弄虛作假、隱瞞不報。2024年事件發生後，在全黨展開的黨紀學習教育中未作對照檢查；2025年全黨展開深入貫徹中央八項規定精神學習教育，中國航材領導班子和任宇、趙保輝查擺問題清單和集中整治台帳對此事隻字未提；今年展開的樹立和踐行正確政績觀學習教育中，任宇、趙保輝等人仍心存僥倖、欺瞞組織。

通報說，這些問題反映出，少數黨員領導幹部黨性不強，不守政治紀律和政治規矩，紀法意識和組織觀念淡薄，對黨不忠誠、做人不老實，無視黨中央關於作風建設決策部署，對中央八項規定精神置若罔聞、毫無敬畏戒懼之心，有令不行、有禁不止；宗旨意識缺失，習慣於耍官威搞特權、漠視侵害群眾利益，屬於典型的政績觀扭曲錯位問題。

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