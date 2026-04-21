如果伊朗不願妥協 川普警告：美軍摩拳擦掌

美國總統川普說，如果伊朗不願與美國達成協議，美軍已經準備就緒，再度發動攻擊。（歐新社）

美國與伊朗之間的臨時停火協議即將到期。美國總統川普今（21日）受訪時直言，他無意延長停火期限，如果伊朗不願妥協，那美軍將恢復軍事行動，「我的意思是，軍隊已經準備就緒了。」

綜合《路透》、《消費者新聞與商業頻道》（CNBC）報導，川普在CNBC的節目「財經論談」（Squawk Box）中表示，他認為美國最終會與伊朗達成一份非常棒的協議，「我認為他們別無選擇。」

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川普說：「我們消滅了他們的海軍，我們消滅了他們的空軍，我們消滅了他們的領導人。我們消滅了他們的領導人。老實說，某種程度上這讓事情變得更複雜了，但這些領導人更加理性。」

他強調：「這就是政權更迭，不管你怎麼稱呼它，這不是我說我原本打算做的，不過我間接達成了。」

當川普被問及，是否願意延長停火期限，以利雙方有更多時間進行和平談判時，他回答：「我不想那麼做，我們沒那麼多時間。」

他還告訴節目主持人，如果伊朗不盡快與美國達成協議，美軍將恢復對伊朗的打擊，「我預期會進行轟炸，因為我覺得這樣的態度更好。但我們已經準備好了。我的意思是，軍隊已經準備就緒。」

川普還在他的社群平台Truth Social發文，他引用了一則X平台網友@EYakoby的貼文，警告伊朗領導層不要傷害貼文提到的8名女性，「致即將與我的代表談判的伊朗領導人：若您能釋放這些女性，我會非常感激。我相信她們會尊重您這樣做的事實。請不要傷害她們！這將是我們談判的一個好的開始！感謝您對此事的關注。」

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