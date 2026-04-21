海事風險公司示警：有歹徒冒充伊朗 稱付錢可過荷姆茲

在荷姆茲海峽下錨的一艘貨輪。（路透）

伊朗封鎖荷姆茲海峽，導致大批商船受困該海域的僵局仍未解，詐騙活動卻已趁虛而入。希臘海事風險管理公司20日警告，一些有貨輪受困該海域的航運公司，接獲冒充伊朗政府的詐騙訊息，宣稱支付加密貨幣就可安全通過。

《路透》21日報導，希臘海事風險管理公司MARISKS 20日向船東示警，身分不明的分子，假稱代表伊朗政府，發訊息給船運公司，要求以比特幣或泰達幣（Tether）等加密貨幣支付費用，就能「過關」，安全通過荷姆茲海峽。MARISKS警告，「這些訊息是詐騙」，並非由伊朗政府發出。

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MARISKS引述詐騙訊息為，「在您提出文件並由伊朗安全部門評估資格後，我們將確定以加密幣（比特幣BTC或泰達幣USDT）支付的費用，唯有完成這些程序後，您的船隻才能在事先預約的時間不受阻礙地通過該海峽」。

目前有數百艘船隻和大約兩萬名船員，依然受困在荷姆茲海域。伊朗一度於18日開放船隻在「接受檢查後」通行，當時有船隻嘗試通過，但是至少兩艘據報遭伊朗船艇開火警告，被迫折返，其中一艘為油輪。

MARISKS指出，該公司相信，18日試圖通過海峽卻遭開火擊中的一艘商船，就是這起詐騙行為的受害者。路透無法獨立查證相關資訊，也未能追蹤哪些公司收到詐騙訊息。德黑蘭方面尚未回應此事。

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