FBI局長狀告大西洋月刊 不滿報導指他酗酒常缺勤

聯邦調查局局長巴特爾。（路透）

美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾今天對「大西洋月刊」及其記者提起誹謗訴訟，因為該媒體近日刊登文章指稱，巴特爾有酗酒問題並經常缺勤，可能危及國家安全。

「大西洋月刊」（The Atlantic）17日刊登旗下記者費茨派垂克（Sarah Fitzpatrick）撰寫的文章，最初標題為「巴特爾（Kash Patel）的失序行為可能讓他丟官」，並在後續網路版將標題改為「FBI局長不見蹤影」。

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這篇文章引述20多位匿名消息人士說法指出，他們對巴特爾的「明顯醉態及不明原因缺勤」感到擔憂，這些情況「令FBI及司法部官員感到不安」。

消息人士在文章中表示，他們擔憂巴特爾的行為已對公共安全構成威脅，巴特爾行事衝動、擅離職守，他本人擔心自己的職位不保。

為此，巴特爾已對「大西洋月刊」及費茨派垂克提起誹謗訴訟，並且求償2億5000萬美元（約新台幣78億5000萬元）。

巴特爾接受路透社訪問時表示：「『大西洋月刊』的報導不實。他們在刊登前就已被告知真相，卻仍選擇報導不實資訊。」

「大西洋月刊」則發表聲明指出：「我們堅持對巴特爾相關報導的立場，將積極捍衛『大西洋月刊』及我們的記者，對抗這起毫無根據的訴訟。」

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