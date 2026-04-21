直升機墜入阿蘇火山 日本環境署要求營運商移除殘骸

日本熊本縣阿蘇火山。（路透資料照）

今年1月下旬，日本熊本縣阿蘇火山發生一起觀光直升機墜落事故，造成2名台灣籍遊客、1名日籍駕駛不幸罹難。目前機體殘骸已在火山口內尋獲，當局擬出動「無人機重機具」回收遺體及直升機殘骸，日本環境省則要求營運公司「匠航空」，必須負責移除直升機殘骸作業，相關單位正在持續研議具體作業方式。

綜合日媒報導，由阿蘇地方政府、警方及環境省組成的「阿蘇火山防災會議協議會」，昨（20）日召開一場以非公開方式、約有30人的會議。阿蘇市當局會後宣布，將由營運公司「匠航空」負責移除墜毀機體的工作，該公司已在14日與一家土木工程業者提交計畫書，環境省也於15日正式要求「匠航空」負責這項作業。

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根據環境省阿蘇九重國立公園管理事務所指出，事故現場所在的火山口周邊，屬於國立公園內管制最嚴格的「特別保護區」，該區域土地所有權在環境省手中，由於毀損的直升機殘骸仍留在火山口內，導致當地觀光活動被迫中止，當局認為已影響國立公園的使用，因此要求儘早撤除，但並未向「匠航空」設定具體期限。

關於移除方式，目前2項作業方式不同的方案，「匠航空」提出派人接近機體作業；民間協助業者則提出希望出動「無人機重機具」，透過遠端操作的方式作業。報導指出，如果最終採用無人機重機具的方案，平時因火山氣體濃度與風向危險性，而被政府明令禁止進入的區域，將會在特定條件下被允許進入移除作業。

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