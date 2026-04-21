港府聲請法院充公黎智英財產 總金額逾5億元

黎智英。（美聯社資料照）

香港政府本月初向法院申請充公壹傳媒集團創辦人黎智英涉及國安罪行的相關財產。入稟狀顯示，港府要求充公的財產包括黎智英名下17家公司的股份與多個銀行帳戶存款，目前已知總金額超過港幣1.27億元（約新台幣5.1億元）。

根據星島日報網站報導，香港律政司司長代表港府向法庭提出充公黎智英直接或間接持有的財產，包括黎智英名下銀行帳戶結餘（匯豐銀行、恆生銀行及上海商業儲蓄銀行共15個帳戶的3230萬元）；旗下公司及罪行相關帳戶結餘（47家公司帳戶的1211萬元）；黎智英名下17家公司的股份；黎智英在區域法院和西九龍裁判法院的保釋金（各500萬元）；黎智英涉欺詐科技園案上訴成功後退還的200萬元罰款，以及黎智英轉名給陳梓華的英屬處女群島離岸公司「LACOCK Inc.」在匯豐銀行帳戶的8萬元。

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據報導，律政司司長要求充公的黎智英名下17家公司股份，光是其中兩家就估值7139萬元。

報導引述律政司司長向法庭提出的入稟狀指出，黎智英持股的17家公司為Dico Consultants Limited （持股50%）、Best Combo Limited 、Absolute Ace Limited、Sino Focus Group Limited 、Billion Flower Limited（持股50%）、AD Marketing Limited （持股50%）、adMart eZone Limited（持股99%）、eZ Van Limited （持股50%）、Next Animation Studio Limited 、Ally Glory Investments Limited 、Fog City Digital Limited 、Chartwell Holding Limited 、Lai’s Hotel Properties Limited（持股100%）、Comitex Holdings Limited 、Comitex Knitters Limited、Firm Way Investments Limited（黎智英持股33.3%、黎智英長子黎見恩持股33.3%），以及黎智英持股71.26%的壹傳媒有限公司（Next Digital Limited）。

入稟狀僅列出Comitex Holdings Limited及Comitex Knitters Limited的估值，黎智英持有前者87.52%股份，只值7.3萬元；但由Comitex Holdings Limited持有99.9%股份及Dico Consultants Limited持有0.01%股份的Comitex Knitters Limited（公明織造廠有限公司），市值7131萬元。

黎智英因為被判串謀勾結外國勢力罪及串謀發布煽動刊物罪成立，2月被法院判刑20年，他決定不上訴。

4月2日，港府根據港區國安法及第43條實施細則，向原訟法庭提交申請充公黎智英的罪行相關財產，宣稱此舉是為了達到「防範和制止危害國家安全行為和活動」的重要目的。高等法院預定於7月8日就此舉行聆訊。

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