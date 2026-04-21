4.6億買中國別墅「半年瘋狂下陷」！ 她崩潰投訴被無視

浙江省杭州一名女子花了4.6億買了一幢別墅，但住進去後發現房屋持續下陷，建物嚴重傾斜損壞。（翻攝微博）

中國豆腐渣工程「聞名中外」，浙江省杭州一名女子花了4.6億台幣買了一幢別墅，但住進去後發現房屋持續下陷，建物嚴重傾斜損壞，在安全考量下全家被迫搬離在外租屋。更氣人的是，女子向建商投訴卻苦等不到回應，只好向媒體爆料，將這件事曝光。

綜合中媒報導，浙江一名章姓女子前幾年為了家人生活方便，在杭州買下三棟並排的房屋整修成一幢別墅。據她所述，當時買下一棟約2000多萬人民幣，3棟花了6至7000萬人民幣，裝修又花了4000多萬，總共砸了逾億元（約新台幣4.6億）。

請繼續往下閱讀...

章女表示，他們一家人住了6年多都沒出什麼大問題，但去年8月起開始發現空調、自來水、排水管的線路莫名斷裂，建物牆體出現裂痕、柱體受損、地磚斷裂翹起，請人來看才知道建物下沉，而且在短短半年時間就下沉約22公分。章女擔憂安全疑慮，只好帶著家人搬出去外面租屋暫住。

章女控訴，第一時間發現問題後就聯絡了建商，對方宣稱是附近新建案施工導致這些問題發生，承諾會派人維修並盡速完工，但至今都未落實，也沒有完成損失評估與賠償，章女後來想聯絡負責人也都被無視，於是憤而向媒體爆料，並表示要透過法律途徑來維權。

對此，建商向中媒聲稱相關情況已經跟主管部門匯報，並不是擺爛不管，但「這個具體過程很複雜，主管部門在協調。」

章女表示，她的房子在短短半年內下沉22公分。（翻攝微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法