為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    4.6億買中國別墅「半年瘋狂下陷」！ 她崩潰投訴被無視

    2026/04/21 22:01 即時新聞／綜合報導
    浙江省杭州一名女子花了4.6億買了一幢別墅，但住進去後發現房屋持續下陷，建物嚴重傾斜損壞。（翻攝微博）

    浙江省杭州一名女子花了4.6億買了一幢別墅，但住進去後發現房屋持續下陷，建物嚴重傾斜損壞。（翻攝微博）

    中國豆腐渣工程「聞名中外」，浙江省杭州一名女子花了4.6億台幣買了一幢別墅，但住進去後發現房屋持續下陷，建物嚴重傾斜損壞，在安全考量下全家被迫搬離在外租屋。更氣人的是，女子向建商投訴卻苦等不到回應，只好向媒體爆料，將這件事曝光。

    綜合中媒報導，浙江一名章姓女子前幾年為了家人生活方便，在杭州買下三棟並排的房屋整修成一幢別墅。據她所述，當時買下一棟約2000多萬人民幣，3棟花了6至7000萬人民幣，裝修又花了4000多萬，總共砸了逾億元（約新台幣4.6億）。

    章女表示，他們一家人住了6年多都沒出什麼大問題，但去年8月起開始發現空調、自來水、排水管的線路莫名斷裂，建物牆體出現裂痕、柱體受損、地磚斷裂翹起，請人來看才知道建物下沉，而且在短短半年時間就下沉約22公分。章女擔憂安全疑慮，只好帶著家人搬出去外面租屋暫住。

    章女控訴，第一時間發現問題後就聯絡了建商，對方宣稱是附近新建案施工導致這些問題發生，承諾會派人維修並盡速完工，但至今都未落實，也沒有完成損失評估與賠償，章女後來想聯絡負責人也都被無視，於是憤而向媒體爆料，並表示要透過法律途徑來維權。

    對此，建商向中媒聲稱相關情況已經跟主管部門匯報，並不是擺爛不管，但「這個具體過程很複雜，主管部門在協調。」

    章女表示，她的房子在短短半年內下沉22公分。（翻攝微博）

    章女表示，她的房子在短短半年內下沉22公分。（翻攝微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播