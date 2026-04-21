雙管齊下！ 以色列稱將施加外交和軍事壓力 以解除真主黨武裝

以色列國防部長卡茲表示，以色列在黎巴嫩的軍事行動將依靠軍事和外交雙重施壓，以解除伊朗盟友真主黨的武裝。（法新社）

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）今（21）日表示，以色列在黎巴嫩的軍事行動將依靠軍事和外交雙重施壓，以解除伊朗盟友真主黨的武裝。

根據《法新社》報導，卡茲21日在以色列全國紀念陣亡將士和恐怖襲擊受害者的儀式上稱，在黎巴嫩開展軍事行動的首要目標是解除真主黨武裝，並通過軍事和外交手段相結合的方式，消除對以色列北部地區的威脅。

請繼續往下閱讀...

卡茲指出，對於來自利塔尼河（Litani）以北以及黎巴嫩全境的火力，以色列將採取同樣的行動。

卡茲提到的利塔尼河作為天然屏障橫貫黎巴嫩南部，以色列不希望真主黨繼續在其下游活動。雖然以色列和黎巴嫩之間的停火協議已於17日生效，但以色列軍隊仍駐紮在黎巴嫩南部，並積極與真主黨武裝分子作戰。

卡茲19日強調，如果以色列受到黎巴嫩真主黨威脅，其軍隊將動用「全部武力」。

另外以色列和黎巴嫩仍在美國斡旋下進行談判，以延長目前的停火協議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法