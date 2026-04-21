美阿拉巴馬州驚傳滅門案 釀3屍4命慘劇

美國阿拉巴馬州發生滅門案，母親、懷孕女兒和兒子遭到殺害。（圖擷自「@symplyDAPO」X帳號）

美國阿拉巴馬州莫比爾郡威爾默（Wilmer）民宅，於20日凌晨2時30分許傳出滅門案，母親、懷孕女兒和兒子3人遭到殺害，造成3屍4命的慘劇。

據《福斯新聞》報導，威爾默警長伯奇（Paul Burch）表示，死者分別為46歲的媽媽菲爾茲（Lisa Gail Fields）、17歲懷胎7、8月左右的露可（Keziah Arionna Luker）、12歲的小科德爾（Thomas Cordelle Jr.）。

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伯奇指出，3人的雙手都遭到反綁且陳屍在不同房間，其中菲爾茲是被捅死、露可遭槍殺、小科德爾被割喉近乎斬首。伯奇透露，現場畫面非常殘忍，他希望很快就能把犯案的禽獸逮捕歸案，另外屋內還有1名1歲半的幼兒逃過一劫。

伯奇說，露可的伴侶從事海上工作，上班時發現「Life 360」家庭安全APP被露可的手機啟動，但一直都無法聯繫上對方，另1名家屬得到通知後前去查看，驚見3人陳屍屋內。

伯奇表示，民宅裡面被翻得一片狼藉，代表兇嫌可能在尋找什麼東西，而且跡象顯示3人曾遭到制伏，因此嫌犯應該不只1人，目前警方已掌握到部分線索，初步排除家庭糾紛、家暴的可能性。

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