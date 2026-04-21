冬眠結束了？ 日本岩手縣見1熊遺體 福島縣多處驚傳熊出沒

今（21日）日本多處驚傳熊出沒事件。（路透社資料照）

熊冬眠期恐怕已經結束，日本多處驚傳熊出沒事件。綜合媒體報導，今（21日）上午10點左右，警方接獲岩手縣內陸紫波町的山區發生員警遭熊襲擊受傷事件，據悉該名員警當時正在進行失蹤人口的搜索作業。

此外，相關警務人士透露，現場附近發現一具遺體。目前涉案熊隻已被撲殺，警方除正進行遺體身分確認外，亦將針對遺體是否同樣遭熊襲擊的可能性進行詳細調查。

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此外，福島縣鏡石町與會津若松市傳出熊隻出沒，福島市信夫山亦有人目擊疑似熊的動物。

鏡石町五斗蒔地區，上午6點20分左右，有民眾在町道發現1頭體長約1公尺的熊；上午11時左右，有位正在進行農作的男性，目擊1頭體長約1.5公尺的熊從民宅腹地向山區離去。

會津若松市河東町淺山地區，上午11點25分左右，有人在水田發現一頭體長約1公尺的熊。

福島市御山羽山地區，上午11點40分左右，在信夫山的停車場目擊1頭體長約50公分的疑似熊隻動物。

不過福島縣所發現的熊，截至目前尚未接獲任何受害通報。福井縣警方正駕駛巡邏車在周邊加強警戒。

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