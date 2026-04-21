外媒曝川普內心充滿恐懼！爆他狂吼幕僚數小時 被排除會議

美國總統川普。（美聯社）

中東問題持續延燒，美國總統川普時常在公眾場合以及社群媒體上做出強硬發言，但外媒爆料，先前在美空軍飛官失蹤事件爆發時，川普內心非常焦躁，狂吼幕僚數小時，以致後續相關會議不得不將他排除在外，只有在傳出關鍵訊息才向他報告。此外，川普在社群發文爆粗口要伊朗開放荷姆茲海峽、無端使用伊斯蘭禱詞、威脅毀滅伊朗文明，都顯示出他內心的焦慮與恐懼。

根據《華爾街日報》報導，本月美軍1架F-15E戰機在伊朗遇襲墜毀，2名飛官彈射逃生，其中1人更一度與部隊失去聯繫。知情人士透露，川普得知消息後陷入極度恐慌，在西廂辦公室對著幕僚咆哮了數個小時，並不斷抱怨歐洲盟友見死不救。

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1979年導致卡特總統連任失敗的「伊朗人質危機」陰影不斷在川普腦海浮現。為了避免重蹈覆轍，他急躁地要求軍方立刻救人；然而，幕僚認為川普當時的情緒失控已嚴重干擾決策，最後竟將他「排除在即時作戰會議之外」，僅在有關鍵突破時才向他報告，以免混亂擴大。

除了私下焦慮不堪，川普在社群媒體「Truth Social」上的發言卻更趨極端。他不僅在復活節早晨爆粗口要求伊朗「立刻打開他X的（荷姆茲）海峽」，還在貼文中莫名加入伊斯蘭祝禱詞，甚至曾發出最後通牒，威脅要「毀滅伊朗文明」。白宮內部官員透露，這些發言並非出自國安團隊的縝密計畫，多半是川普的「即興之作」。不過，川普向幕僚透露，他相信讓自己看起來「愈不穩定、愈瘋狂」，就愈能震懾德黑蘭，迫使對方回到談判桌。

報導進一步分析，川普原先低估了伊朗反擊的能力，認為對方會在壓力下退讓。沒想到戰事爆發後，全球近20%的石油命脈「荷姆茲海峽」迅速遭到阻斷，讓川普私下向身邊人表達震驚，感嘆：「一個拿著無人機的人，竟然就能讓海峽關閉。」

前白宮官員沙克（Kori Schake）批評：「我們正目睹美軍驚人的成功，卻無法轉化為勝利。這完全要歸咎於總統本人——歸咎於他履行職責時缺乏對細節的關注與規劃。」

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