中國女子半馬冠軍竟是「男」的！官方辯：2 萬人參賽檢驗困難

中國安陽女子馬拉松傳出至少3位參賽者請男子代跑。（本報合成，擷取自微博）

中國河南安陽於3月22日舉行馬拉松賽，這場獲得中國田徑協會認證的高規格A1級賽事，卻傳出冠軍得主及多名參賽選手請來男子替跑，引發輿論譁然。

綜合中媒報導，河南安陽馬拉松本月14日公布女子半馬得獎名單，獲得「女子半馬安陽市民組」冠軍的桑飛雲選手，卻遭網友踢爆，比賽現場多張照片顯示，佩戴其「D81548」號碼布的參賽者竟是一名男性。

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安陽市文化廣電體育旅遊局17日證實，替跑情況屬實。除了桑姓女子外，調查還發現程芳（D84639）及劉秀清（D82371）兩名選手同樣存在私自轉讓號碼布給他人代跑的違規行為。

對於高規格賽事為何沒發現「男代女跑」，主辦單位竟辯稱是因為參賽人數高達2萬多人、檢錄口太小導致「核驗困難」，強調此類問題在大型賽事中「難以避免」。然而，這番解釋並未平息輿論，網友紛紛砲轟賽事管理形同虛設。

目前主辦單位已宣布取消這3名涉事選手的成績與名次，並收回獎牌與獎勵，處以「終身禁止參加安陽馬拉松」的最重處分，同時通報中國田徑協會，請求對3人進行全國範圍的追加處罰，以正視聽。

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