日本狂震！女主播放假衝回棚內罕見素顏「講話在喘」被讚敬業

女主播敬業播報新聞。（取自X@harmo_snipe、NHK官網，本報合成）

日本近日連續發生多起強震，在東北昨日7.7強震前，日本長野縣北部18日也接連發生多起地震，最大規模達5.0。日本《NHK》長野分台一名女主播在休假期間第一時間衝回電視台，罕見素顏播報新聞，且聲音聽得出來明顯在喘。不少網友看了大讚她敬業，但也有人提出，希望負責人能顧慮到員工的安全、身心狀況。

根據日本網友討論，《NHK》長野分台女主播稻井清香在地震發生後約10分鐘內就開始播報相關新聞，播報時不斷呼籲民眾「保持冷靜、不要驚慌」。但不知道是因為太過緊急而緊張，或是太過匆忙，可聽見她播報時語氣急速，無法流利、連貫的播報，甚至不時大聲吸氣，聽起來「很喘」。

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畫面中也可見，稻井清香疑因匆忙趕到現場，完全沒有化妝，只戴上一副黑色大眼鏡，西裝內也是普通的白T，和平常播報時的專業形象判若兩人。

相關貼文立刻引發日本網友討論，不過網友紛紛稱讚她的敬業態度，留言表示：「令人敬佩」、「來電視台的路上一定十分不安吧」、「敬佩她在地震發生後僅10分鐘就從家中趕到現場，並在氣喘吁吁的情況下播報」、「太有責任感了吧！」；也有不少網友呼籲電視台：「多關心一下員工狀況」、「至少讓她喘口氣吧」、「擔心他們這樣會過勞，希望能抽出時間休息一下」、「這樣沒違反勞基法嗎？」

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