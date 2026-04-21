為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本狂震！女主播放假衝回棚內罕見素顏「講話在喘」被讚敬業

    2026/04/21 13:58 即時新聞／綜合報導
    女主播敬業播報新聞。（取自X@harmo_snipe、NHK官網，本報合成）

    女主播敬業播報新聞。（取自X@harmo_snipe、NHK官網，本報合成）

    日本近日連續發生多起強震，在東北昨日7.7強震前，日本長野縣北部18日也接連發生多起地震，最大規模達5.0。日本《NHK》長野分台一名女主播在休假期間第一時間衝回電視台，罕見素顏播報新聞，且聲音聽得出來明顯在喘。不少網友看了大讚她敬業，但也有人提出，希望負責人能顧慮到員工的安全、身心狀況。

    根據日本網友討論，《NHK》長野分台女主播稻井清香在地震發生後約10分鐘內就開始播報相關新聞，播報時不斷呼籲民眾「保持冷靜、不要驚慌」。但不知道是因為太過緊急而緊張，或是太過匆忙，可聽見她播報時語氣急速，無法流利、連貫的播報，甚至不時大聲吸氣，聽起來「很喘」。

    畫面中也可見，稻井清香疑因匆忙趕到現場，完全沒有化妝，只戴上一副黑色大眼鏡，西裝內也是普通的白T，和平常播報時的專業形象判若兩人。

    相關貼文立刻引發日本網友討論，不過網友紛紛稱讚她的敬業態度，留言表示：「令人敬佩」、「來電視台的路上一定十分不安吧」、「敬佩她在地震發生後僅10分鐘就從家中趕到現場，並在氣喘吁吁的情況下播報」、「太有責任感了吧！」；也有不少網友呼籲電視台：「多關心一下員工狀況」、「至少讓她喘口氣吧」、「擔心他們這樣會過勞，希望能抽出時間休息一下」、「這樣沒違反勞基法嗎？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播