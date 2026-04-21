怒罵緝毒犬「誤把泡麵當禁藥」 墨西哥海關被全網炎上

近期墨西哥機場一隻阿金緝毒犬，值勤期間疑似將旅客行李中的泡麵誤判為禁藥，讓海關大動作檢查，事後牠被狠狠當眾訓斥失誤，並被旅客拍下一臉沮喪的委屈模樣。（圖擷取自@tomoki.travel99 Threads）

世界各國機場、港口、邊境等國境口岸，除了會駐守專業海關人員，還會派駐嗅覺靈敏的工作犬值勤，防止有害人事物入侵。近期傳出，一名日本旅客在墨西哥機場過境期間，行李被一隻阿金緝毒犬大聲吠叫，海關大動作搜查後發現，牠疑似誤把泡麵當禁藥，結果竟氣得當場飆罵牠的誤判，消息一出，迅速引發全網熱議。

社群平台Threads一名為「ともき」、正獨自環球旅遊的日本網友，14日分享自己過境墨西哥機場時的一段小插曲。ともき透露，當時他攜帶的行李，突然被一隻品種為黃金獵犬的緝毒犬大聲吠叫，因此他被機場工作人員攔截，所有行李被海關重新翻開檢查，最終他們只搜出一包泡麵，推測緝毒犬是誤將它的味道當成禁藥。

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ともき回憶，海關與其他檢查人員對於這個發現感到非常生氣，甚至當眾對這隻緝毒犬發火，當眾怒吼說︰「不要對著這些東西叫！」，讓他與其他旅客感到相當傻眼。ともき還在貼文中附上一張照片，拍攝對象正是當事緝毒犬，牠在被人狠狠訓斥失誤後，整隻狗蜷縮身體靠在牆壁邊，並露出一臉非常委屈又沮喪的樣子。

貼文發布後，吸引逾210萬人次瀏覽，各國網友紛紛為這隻緝毒犬抱不平，「可憐的護國神犬」、「是在兇屁兇，人類自己來聞啊」、「狗狗很認真工作，不要罵牠嘛」、「幹嘛對狗狗凶！牠很辛苦，你行你自己上啊！」、「杯麵根本跟毒品一樣會上癮啦，狗狗你沒錯！直接當毒品也行！錯的是人類啦」、「幹嘛罵狗狗，牠被奴役已經很衰了，本來以為當狗可以爽一輩子，沒想到還要上班，還要被罵」。

還有不少網友指出，狗狗的嗅覺比人類敏感100萬、甚至1億倍以上，即便是有經過專業訓練的工作犬，有時仍會發生把人類使用的各種香料誤認成非法毒品的案例，畢竟人類製作的香料味道太過複雜，認為與工作犬一起執勤的相關執法人員，都應該知道都這點常識，結果還出現拿這種事飆罵工作犬的情況，確實相當過分。

另有其他人分享自己遇到的類似經歷，「當年豬瘟正嚴重的時候從香港回台，怕被罰20萬直接打開行李箱，防疫犬直接坐進去，但牠被唸之後還是很開心繼續聞下一個」、「在加拿大的空服員朋友回國前天，樓下剛好開超盛大的大麻派對，害他隔天在機場被檢疫犬攔下，還被帶進小房間檢查，好像是因為衣服沾到味道了（笑）」。

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