以士兵破壞黎巴嫩耶穌雕像 引發波蘭與以色列摩擦

以色列外交部長薩爾20日為網上流傳的以色列士兵破壞黎巴嫩耶穌雕像照片道歉。（擷自X@TI829）

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）20日為網上流傳的以色列士兵破壞黎巴嫩耶穌雕像照片道歉。對此波蘭外交部長科爾斯基（Radoslaw Sikorski）先稱涉事士兵應受到懲罰，隨後強調以色列士兵曾殺害巴勒斯坦平民與手上俘虜。此番言論引發薩爾的不滿。

根據《POLITICO》報導，科爾斯基在X上表示，涉事以色列士兵應該受到懲罰，且應該從軍隊訓練中吸取教訓。

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科爾斯基接著指出，以色列士兵也承認犯有戰爭罪。他們不僅殺害了巴勒斯坦平民，甚至還殺害了俘虜。

對於科爾斯基的言論，薩爾20日晚些時候在X上回應說「你寫的這些話反映出你的無知和對事實的深刻誤解。」

薩爾強調，以軍是專業且恪守道德的軍隊，沒有哪支西方軍隊比以軍更精準地打擊恐怖主義，也沒有哪支軍隊的情報比以軍更可靠。

另外以色列外交部證實，已完成對此事的初步調查，將對涉事人員採取適當措施。該外交部補充，耶穌雕像將被恢復原位。

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