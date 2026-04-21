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    首頁 > 國際

    伊朗高層稱穆吉塔巴「健康良好」 1原因拒曝影像、錄音也不行

    2026/04/21 11:11 即時新聞／綜合報導
    伊朗前國家電視台台長扎爾加米。（法新社資料照）

    伊朗前國家電視台台長扎爾加米。（法新社資料照）

    美伊停火協議屆滿在即，外界高度關注伊朗高層動態，伊朗保守派成員、前國家電視台台長扎爾加米（Ezzatollah Zarghami）昨（20日）透露，伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）的健康狀況良好。不過，官方未發布更多有關細節。

    扎爾加米在社群平台X上說，他已確認穆吉塔巴的健康狀況完全良好，不過相關專家認為，基於安全考量，目前不宜錄製或公開穆吉塔巴的影像或錄音資料等。他還稱，他強烈認同專家「明智」的建議，強調「不要理會那些無稽之談和沒價值之人的胡言亂語。」

    稍早美媒披露，伊朗內部權力重心出現明顯變化。根據華府智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War，ISW）報告指出，伊朗革命衛隊（IRGC）已實質主導德黑蘭的軍事與談判決策，不僅強硬要求封鎖荷姆茲海峽，也將原本傾向與美方協商的溫和派官員邊緣化。

    美國總統川普於4月7日宣布與伊朗達成兩週停火，近日再宣布一場將在巴基斯坦重啟的談判工作，目前仍充滿不確定性。

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