偷載飛彈推進劑原料？被扣伊朗貨輪曾停靠中國化學品港口裝貨

「圖斯卡號」航跡圖顯示，該貨輪曾前往珠海高欄港載貨，該港口是知名化學物質裝卸港，其中包含可作為彈道飛彈固體燃料的主要氧化劑高氯酸鈉。（圖擷自X）

伊朗貨輪「圖斯卡號」（Touska）不聽美軍勸導，企圖強行通過封鎖，遭到美驅逐艦「史普魯恩斯號」（USS Spruance）開火癱瘓，並進一步控制，外界猜測該貨輪是否有運載違禁品；有媒體爆料，「圖斯卡號」曾前往珠海高欄港載貨，該港口是知名化學物質裝卸港，其中包含可作為彈道飛彈固體燃料的主要氧化劑高氯酸鈉（sodium perchlorate）。

據《路透》報導，美國地理空間數據分析公司SynMax提供的衛星資料顯示，「圖斯卡號」於今年3月25日在中國太倉港附近被發現；3月29日至30日抵達珠海的高欄港；在高欄港裝載貨櫃後，圖斯卡號於4月11日至12日停靠馬來西亞巴生港附近，持續裝載貨櫃；4月19日抵達阿曼灣時，船上已滿載貨櫃。

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《華盛頓郵報》報導指出，珠海的高欄港是知名化學物質裝卸港，是中國一些最大的液體化學品儲存碼頭，以裝卸高氯酸鈉聞名，高氯酸鈉可以作為彈道飛彈的固體燃料的主要氧化劑；不過，目前尚不清楚船上裝載的具體貨物是什麼。

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