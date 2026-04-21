日本東北昨7.7強震 日媒：未來1週規模8以上強震機率增10倍

日本東北昨下午4時53分發生芮氏規模7.7強震，中央氣象署也發布「海嘯消息」。（資料照）

日本東北三陸沖（青森縣、岩手縣、宮城縣東側海域）昨下午發生芮氏規模7.7地震，並發布海嘯警報。有日媒根據過去對強震發生率的統計數據進行分析，推測未來1週在周邊地區發生規模8以上強震的機率，約為平常的10倍。

日本東北昨下午4時53分發生芮氏規模7.7強震，震央位於三陸外海，震源深度約19公里，青森縣最高震度達5強。由於未來1週恐有更大規模地震發生，日本氣象廳對北海到千葉縣等太平洋沿岸的7個道縣，發布「北海道、三陸外海後發地震注意情報」，這也是繼去年12月8日青森縣八戶市觀測到震度6強地震後的第二例。

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據《NHK》報導，根據內閣府的統計數據顯示，從1904年到2021年，全球共發生過1529次規模7或以上的大地震，而在這些地震發生後的「1週內」，方圓500公里的地區發生了19次規模8或以上地震。也就是規模7地震後1週內引發巨大地震的機率，大約是「1%」。

而根據日本地震預測協調委員會預估，千島海溝與日本海溝沿線發生大地震的機率很高，其中根室近海的地震機率最高，在未來30年內發生大地震的機率高達90%左右。若將這換算成「未來1週內發生」的機率，大約只有「0.1%」。為此內閣府和日本氣象廳估計，未來1週在周邊區域發生強震機率，比平常高出10倍。

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