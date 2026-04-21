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    首頁 > 國際

    準總理阻匈牙利退出國際刑事法院 稱以色列總理納坦雅胡訪匈將逮捕

    2026/04/21 09:29 即時新聞／綜合報導
    匈牙利準總理馬格雅將阻止匈牙利退出國際刑事法院的程序，此事將影響納坦雅胡訪問行程，強調被國際刑事法院下達逮捕令的納坦雅胡若入境，將會被逮捕。（路透）

    匈牙利準總理馬格雅將阻止匈牙利退出國際刑事法院的程序，此事將影響納坦雅胡訪問行程，強調被國際刑事法院下達逮捕令的納坦雅胡若入境，將會被逮捕。（路透）

    由於加薩戰爭人道危機，國際刑事法院2024年對以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）下達逮捕令，匈牙利準總理馬格雅（Peter Magyar）日前邀請納坦雅胡來訪匈牙利首都布達佩斯，不過馬格雅表示，匈牙利將執行國際刑事法院發布的逮捕令。

    綜合外媒報導，在匈牙利總理奧班（Viktor Orban）執政期間，納坦雅胡曾在2025年4月訪問布達佩斯，而奧班正是納坦雅胡的堅定支持者，而在兩人會面前，奧班宣布匈牙利退出國際刑事法院，依照法院章程，此程序需要1年才會生效，並且保證納坦雅胡享有豁免權，而生效日是今年6月2日。

    馬格雅近期宣布，他有意阻止匈牙利退出國際刑事法院，馬格雅也被記者問到，此決定是否會對納坦雅胡秋季訪問計畫展生影響，馬格雅回應：「如果有國家是國際刑事法院的成員，而一名被通緝的人進入了我國領土，那麼他就必須被拘留。」

    馬格雅強調：「我不需要在電話中把所有事情都解釋清楚。我認為每個國家元首和政府領袖都熟悉這些法律。」馬格雅也提到，匈牙利新政府可以在匈牙利正式退出國際刑事法院之前，阻止退出的相關程序。

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