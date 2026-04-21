美伊談判焦點轉向濃縮鈾與荷姆茲海峽影響力 波灣國家憂安全遭邊緣化

美國和伊朗即將在巴基斯坦舉行的下一輪談判，焦點將日益轉離伊朗的飛彈或區域代理人，而是濃縮鈾限制，以及如何處理伊朗對荷姆茲海峽的影響力。（美聯社檔案照）

官員與分析人士預期，美國和伊朗即將在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）舉行的下一輪談判，焦點將日益轉離伊朗的飛彈或區域代理人，而是濃縮鈾限制，以及如何處理伊朗對全球最重要石油航運要道荷姆茲海峽的影響力。

路透20日報導，波斯灣消息人士表示，美伊外交現在的重心，已不在於縮減伊朗的飛彈計畫，而是更多地放在濃縮鈾濃度上，並默許德黑蘭對承載全球約5分之1石油供應的荷姆茲海峽擁有影響力。

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官員警告，這種作法的風險在於，藉由「管理」而非「瓦解」伊朗的影響力，將鞏固伊朗對中東能源供應的控制；在優先考量全球經濟穩定的同時，卻將最容易受到能源與安全後果衝擊的國家，排除在正式決策之外。

儘管有關濃縮鈾的談判仍陷入僵局，伊朗拒絕濃縮鈾歸零以及將庫存運往國外的要求，但波灣官員表示，這種優先事項的轉變本身就令人擔憂。

1名親近政府圈的消息人士說，「說穿了，荷姆茲海峽將成為紅線」，「以前這不是個問題。但現在是了。目標已經轉移了。」

伊朗安全官員私下呼應這種觀點，稱該海峽不是一種應急措施，而是一項準備已久的威嚇工具。1名伊朗高階安全消息人士說，「伊朗為關閉荷姆茲海峽的劇本準備多年，規劃每一個步驟」，「今天它是伊朗最有效的工具之一，一種作為強大威嚇力量的地理槓桿。」

第二名與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）關係密切的伊朗消息人士進一步暗示，圍繞使用荷姆茲海峽的長期禁忌，現在已經被打破。該名消息人士將荷姆茲海峽形容為一把「出鞘的劍」，美國和區域國家無法忽視，為該地區提供了對抗外部大國的籌碼。

分析人士指出，最讓波斯灣阿拉伯國家震驚的是，儘管伊朗的飛彈、無人機和代理人一再攻擊他們，但由於其對全球經濟的影響，談判越來越幾乎完全圍繞著荷姆茲海峽展開，從而將波灣的安全疑慮邊緣化。

波灣消息人士表示，荷姆茲海峽爭議的核心，與其說是誰控制該海峽，不如說是誰制定通行規則，反映出從固定的國際規範，轉向基於權力的安排的更廣泛轉變。

分析人士警告，這種結果可能適合華府和德黑蘭，但對於生活在飛彈威脅下的波灣國家來說，卻有鞏固不穩定狀態的風險。

阿聯政策中心（Emirates Policy Center）主席艾克比（Ebtesam Al-Ketbi）表示，這暴露了制定規則者與規則被打破時承擔後果者之間的不平衡，「誰在承受飛彈和代理人的苦難？」，「是以色列，尤其是波灣國家。對我們來說，一個好的協議是（解決）飛彈、代理人，以及荷姆茲海峽。但他們似乎並不在乎飛彈或代理人。」

儘管波灣領袖對被邊緣化感到憤怒，但他們私下和公開都承認，美國軍隊憑藉其無與倫比的優勢，繼續形塑著最終結果。

阿拉伯聯合大公國學者阿布杜拉（Abdulkhaleq Abdulla）表示，波斯灣阿拉伯國家之所以能在戰爭中倖存下來，很大程度上歸功於自身的防禦系統，以及美國提供的先進武器，例如薩德（THAAD）和愛國者（Patriot）防空系統。

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