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    首頁 > 國際

    少女陳屍車內案發7月後　美國歌手D4vd被控謀殺

    2026/04/21 03:00 中央社

    美國洛杉磯郡檢察署今天宣布，歌手D4vd因涉嫌殺害14歲少女李華斯（Celeste Rivas Hernandez）遭到起訴。7個月前他名下疑似遭棄置的特斯拉車內發現這名少女腐爛遺體。

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，家屬在南加州通報少女失蹤一年多後，警方去年9月在D4vd名下疑似遭棄置的特斯拉（Tesla）車內發現少女被肢解的遺體。這名21歲的歌手本月16日遭到逮捕。

    洛杉磯郡（Los Angeles County）檢察官霍克曼（Nathan Hochman）在記者會上宣布，D4vd被控一級謀殺附帶特殊情節、持續性性行為、對未滿14歲者猥褻性行為以及毀損遺體。

    李華斯遺體被發現後，家屬多未公開露面。委任律師表示：「家屬致力讓希葉斯特（李華斯名）的聲音被聽見，並在整個過程中守護關於她的記憶。」

    與此同時，D4vd律師團表示，他們打算強力捍衛這名歌手的清白，並說他僅因涉案而遭拘留，「本案實際證據將證明大衛．柏克（David Burke）並未殺害李華斯，他不是導致她死亡的原因」。D4vd本名大衛．安東尼．柏克。（編譯：盧映孜）1150421

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