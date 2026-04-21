緬甸軍方擴大衛生棉禁令 稱遭反抗軍當作止血敷料

緬甸軍政府正擴大對衛生棉等女性生理用品的禁令，聲稱反抗軍利用這些物資，來治療受傷的戰士。（法新社檔案照）

當地活動人士指出，緬甸軍政府正擴大對衛生棉等女性生理用品的禁令。軍方聲稱，反抗軍利用這些物資，來治療受傷的戰士。

英國「衛報」20日報導，自2021年軍方發動政變推翻民主政府，並對異議人士展開暴力鎮壓以來，這個東南亞國家已深陷內戰3年，砲火、焚毀城鎮和任意逮捕已成為家常便飯。

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支援女性戰士的女權組織「Sisters2Sisters」主任順雷伊（Thinzar Shunlei Yi）表示，軍方聲稱，人民防衛部隊（People's Defence Force）將生理用品用於醫療用途，或墊在腳部和靴子裡，用以吸收汗水和血液。

儘管軍政府並未正式公布相關禁令，但外界認為，這是旨在切斷叛軍基本物資供應的「四斷」（four cuts）戰略的一部分。這項封鎖行動於去年8月在反對派控制的特定區域展開。例如，在連接實皆省（Sagaing）與緬甸第二大城曼德勒（Mandalay）的橋梁上，全面禁止運送衛生棉。順雷伊指出，這項禁令在今年進一步擴大，而且由於當地社會對討論月經存有禁忌，受影響的範圍可能比外界想像的更為廣泛。

醫療援助慈善機構「Skills for Humanity」（SFH）創辦人龐恩（Meredith Bunn）反駁軍方的說法。她表示，任何有戰地醫療經驗的人都知道，衛生棉根本無法用來治療槍傷，甚至連一般的撕裂傷都不適用。她痛批：「衛生棉無法固定，無法吸收足夠的血液，也無法保持傷口清潔。這項禁令完全是軍方內部那些未受教育、極度厭女的愚蠢之徒所制定的。」

曾在緬甸創立月經教育組織「Pan Ka Lay」的賽拉克（Henriette Ceyrac）指出，在禁令下，婦女被迫使用碎布、樹葉或報紙等不安全的替代品，使她們暴露在極高的患病風險中。她警告：「這可能導致尿道感染（UTI）、生殖道感染，以及帶來極大的不適與疼痛。」

順雷伊指出，另一種選擇是轉向黑市購買，但1包衛生棉的價格已從原本的3000緬幣（約新台幣45元），飆漲3倍至9000緬幣。相較之下，緬甸的每日最低工資僅有7800緬幣（約新台幣116.7元）。

在緬甸醫療體系已經崩潰的情況下，婦女難以獲得適當的醫療照護。Sisters2Sisters經常收到民眾要求提供抗生素，以治療尿道感染的請求。順雷伊說，婦女感到不適與痛苦，有時甚至選擇在生理期時待在室內，而不願參與「政治活動」。

賽拉克認為，這很可能正是軍政府的意圖，「軍方想進一步限制婦女的行動……這基本上就是一種基於性別的暴力。」

龐恩也認同，這是一種針對女性戰士、控制平民並迫害難民營災民的軍事策略。自2021年以來，已有超過350萬人被迫在臨時難民營中尋求庇護。

目前，當地組織正努力分發可重複使用的布衛生棉。但龐恩指出，在缺乏乾淨水源清洗的情況下，即使是布衛生棉也可能引發健康問題，因此拋棄式生理用品仍是首選。此外，月經杯與衛生棉條等替代性生理用品，在緬甸極為罕見。賽拉克解釋，這與當地的文化禁忌有關，女性若試圖了解這些資訊會受到側目，整個經期過程被視為可恥的，婦女被鼓勵隱藏任何與月經相關的痕跡。

順雷伊表示，當地團體已向聯合國通報緬甸的現況，並強烈譴責禁止此類基本生活物資是「侵犯人權的行為」。

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