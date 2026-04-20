美軍空降扣押伊朗貨輪震撼畫面曝光 川普：炸出一個洞

美國陸戰隊搭乘自黎波里號起飛的直升機，垂降登上伊朗貨輪圖斯卡號。（路透）

美軍中央司令部今天發布影片顯示，美軍陸戰隊搭乘直升機，以繩索垂降登上一艘懸掛伊朗國旗的貨輪，並且登船將其扣押。美國總統川普表示，美軍把該船輪機艙炸出一個洞。

以色列新消息報網站（Ynetnews）報導，美軍中央司令部（CENTCOM）影片顯示，美國陸戰隊搭乘自的黎波里號兩棲突擊艦（USS Tripoli）起飛的直升機，垂降登上伊朗貨輪圖斯卡號（TOUSKA）。

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印度英語電視台「寰宇一家」（WION）報導，該船當時正駛向伊朗阿巴斯港（Port of Bandar Abbas），在阿拉伯海（Arabian Sea）北部遭美軍攔截。

美軍中央司令部在社群媒體X發文寫道，這艘船隻在6小時內多次未配合美軍警告，隨後美軍斯普魯恩斯號驅逐艦（USS Spruance）癱瘓該船的動力系統，陸戰隊以繩索垂降登船。

川普昨天在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，一艘懸掛伊朗國旗的貨輪試圖突破美國海軍封鎖，但並未成功，該船名為圖斯卡號，長度接近900英尺，排水量相當於一艘航空母艦。

他還提及，美方對該船發出充分警告要求停船，對方未予以理會，因此美國海軍艦艇直接將其攔下，並將其輪機艙炸出一個洞。

U.S. Marines depart amphibious assault ship USS Tripoli （LHA 7） by helicopter and transit over the Arabian Sea to board and seize M/V Touska. The Marines rappelled onto the Iranian-flagged vessel, April 19, after guided-missile destroyer USS Spruance （DDG 111） disabled Touska’s… pic.twitter.com/mFxI5RzYCS — U.S. Central Command （@CENTCOM） April 20, 2026

美國陸戰隊搭乘自黎波里號起飛的直升機，垂降登上伊朗貨輪圖斯卡號。（法新社）

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