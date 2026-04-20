不用打贏也能撐！紐時專欄：伊朗戰法成警示 台海恐現「地獄景觀」

伊朗展示成排待命的攻擊型無人機，反映其以「數量優勢」為核心的非對稱作戰模式。《紐約時報》專欄分析認為，類似戰術可能影響各方對高強度衝突成本與節奏的評估。（圖擷取自X平台）

伊朗在戰爭中拖延強權軍事行動的模式，正成為台海戰略討論中的重要參考。《紐約時報》19日一篇專欄評論指出，伊朗在戰爭中延緩進攻方行動的手段，可能促使中國在評估對台動武時，重新衡量相關成本與風險。

這篇專欄提到，儘管伊朗在武器裝備上處於劣勢，卻透過分散式指揮與大量低成本無人機，使實力佔優的進攻方難以取得決定性勝利。文中強調，這種「韌性防衛」模式若轉化為台海防衛策略，將對進攻方的決策形成壓力。

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廉價武器具備牽制力 非對稱戰法受關注

這項觀察的核心，在於防禦方如何將戰場轉化為高消耗環境。這篇評論顯示，伊朗雖缺乏先進戰機，但藉由大量無人機與反艦飛彈，實質限制了關鍵海域的通行。這項經驗被視為證明了即便不具備制空權，防禦方仍能透過「數量優勢」對進攻計畫造成干擾。

文中提到，美軍正研發代號為LUCAS的新系統，旨在透過大規模部署廉價無人機，建立類似印太司令部所構思的「地獄景觀」（Hellscape）戰術。這類「夠用就好」的系統，被認為具備對抗大規模兩棲行動的潛力。

該專欄強調，生存不僅依賴硬體，更在於組織的韌性。伊朗在承受精準打擊後，透過分散式指揮與隱蔽設施維持運作。作者建議，台灣應加強應對指揮網路遭破壞、斬首行動及網路攻擊的準備，以提升在高強度衝突中的生存機率。

目前川普政府已著手編列約140億美元的對台軍援。這篇評論主張，若相關預算優先投入具備高生存能力的移動式防衛系統與無人載具，將有助於將台灣轉變為更難以突破的障礙。

空中力量難定勝負 地面戰代價成潛在變數

專欄內容指出，伊朗戰爭再次凸顯單靠空中力量難以贏得戰爭的軍事特徵。對於中方而言，若意圖奪取台灣，最終仍需面對投入地面部隊並承擔顯著損失的風險。這類戰略複雜性，被視為可能影響北京對「第一擊」成效的評估。

作者最後總結，意志堅定的防禦者若能搭配正確的非對稱配置與韌性結構，足以讓具備優勢的對手無法獲得快速勝利。相關發展顯示，台灣若能展現高度的防禦韌性，可能從根本上改變區域衝突的成本計算。

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