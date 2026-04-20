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    首頁 > 國際

    中國人大常委會：前江蘇台辦主任練月琴涉嚴重違法

    2026/04/20 16:28 中央社
    2月間被罷免中國第14屆全國人大代表資格的前江蘇省台辦主任練月琴，罷免原因一直成謎。中國全國人大常委會17日公布的公報中首度披露，練月琴係「涉嫌嚴重違紀違法」，但公報並未說明她違紀及違法的具體內容。（截自網路）

    2月間被罷免中國第14屆全國人大代表資格的前江蘇省台辦主任練月琴，罷免原因一直成謎。中國全國人大常委會17日公布的公報中首度披露，練月琴係「涉嫌嚴重違紀違法」，但公報並未說明她違紀及違法的具體內容。（截自網路）

    2月間被罷免中國第14屆全國人大代表資格的前江蘇省台辦主任練月琴，罷免原因一直成謎。中國全國人大常委會17日公布的公報中首度披露，練月琴係「涉嫌嚴重違紀違法」，但公報並未說明她違紀及違法的具體內容。

    除中國全國人大常委會外，包括中共中紀委、中國國家監委在內的中央及江蘇省黨政單位，至今仍未宣布練月琴「涉嫌嚴重違紀違法」被查的消息。

    新加坡聯合早報報導，中國全國人大常委會17日公布今年第2號公報，其中發布的「關於個別代表的代表資格的報告」首度披露，由江蘇省選出的第14屆全國人民代表大會代表，前中共江蘇省委台灣工作辦公室主任、前江蘇省政府台灣事務辦公室主任練月琴「涉嫌嚴重違紀違法」。

    中國全國人大常委會先前於2月26日公告，罷免19人的全國人大代表資格，當中除了備受外界關注的9名共軍代表外，還包括練月琴，而她在2025年11月就已被撤下江蘇省台辦主任的簡歷。

    上述被罷免中國全國人大代表資格的19人中，除9名共軍代表外，其餘10人均為文職官員，但這10人中除練月琴外，其他9人先前早已被正式宣布被查落馬，這使得練月琴目前去向不明。

    練月琴最後一次公開出席活動，是2025年10月16至18日出席在江蘇淮安舉辦的第19屆台商論壇。

    2024年3月，練月琴在北京出席全國人大會議期間，被問到中國漁船金門海域翻覆案是否影響兩岸交流時回答，民間情緒可能會存在一段時間，相信大家會逐漸冷靜下來，「我們也非常欣喜的看到，無論是大陸同胞也好，還是台灣同胞也好，我覺得正義的聲音、正面的力量還是占主流」。

    然而，練月琴的發言被中國部分社群意見領袖批評為「風輕雲淡」、「喜從何來」、「毫無底線的奉承迎合，分不清敵我」。

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