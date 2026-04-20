荷姆茲通行要先核准？ 伊朗列3規範：須走指定航線

中東戰爭爆發，荷姆茲海峽航運幾近癱瘓。國為泰國貨輪在荷姆茲海峽附近遭襲擊。（法新社資料照）

荷姆茲海峽通行規則出現重大調整。根據伊朗半官方媒體《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim）19日報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍近期劃定名為「拉臘克走廊」（Larak Corridor）的新航線，要求所有船隻須經核准並依指定路徑行駛。在區域局勢緊繃之際，相關規範被視為將航道通行與政治條件連動的訊號。

IRGC海軍表示，這套「新秩序」要求所有船隻須符合3項條件：第一，僅限民用船舶通行，軍艦禁止進入；第二，船隻須行駛於伊朗指定的「拉臘克走廊」；第三，所有航行須事先取得IRGC核准。此外，伊朗國會也研議法案，未來各國船隻或須以伊朗貨幣「里亞爾」支付通行費。

請繼續往下閱讀...

通行權與停火掛鉤 伊朗設3項前提

報導引述親近伊朗國家最高安全委員會（SNSC）的消息人士指出，相關通行安排與近期停火進展存在連動。該人士稱，在巴基斯坦斡旋下，伊朗原同意於2週停火期間允許部分船隻每日通行，但隨著黎巴嫩停火未能落實，伊朗已暫停相關安排。

該消息人士強調，黎巴嫩停火協議的實施，是伊朗決定是否重新全面開放荷姆茲海峽的關鍵前提。相關法規草案甚至規定，與特定敵對國家有關聯的貨物和船舶將被全面禁止通行。

報導分析，相關通行規範顯示伊朗正以自身條件設定航道使用方式。根據《路透》引述海事觀察家觀點，相關機制被解讀為在當前局勢下增加談判空間的作法之一，目前上述規範仍屬伊朗單方面發布，美國與國際航運機構尚未正式回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法