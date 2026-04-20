伊朗國會：絕不讓出荷姆茲控制權 正立法武裝部隊執行管控

伊朗國會矢言不放棄控制荷姆茲海峽。（路透）

伊朗國會國家安全與外交政策委員會主席、前革命衛隊（IRGC）指揮官阿濟茲（Ebrahim Azizi）接受英國廣播公司（BBC）訪問說，伊朗「絕不」放棄對荷姆茲海峽的控制權。他說，「這是我們不可剝奪的權利；伊朗將決定通行權，包括船隻通過該海峽的許可」。

他也表示，伊朗正將此權利將寫入法律。他說，「我們正依據涵蓋環境、海上安全與國家安全的憲法第110條款，向國會提出相關法案，而武裝部隊將執行該法律」。

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阿濟茲目前為伊朗國會國家安全與外交政策委員會主席。他將這場戰爭中，伊朗成功武器化的該關鍵戰略航道，描述為「我們抗敵的資產之一」。

BBC指出，伊朗國會由強硬派主導，而阿濟茲是當中的關鍵人物，他的觀點反映在這場戰爭中新崛起決策官員的思維。德黑蘭目前將控制荷姆茲海峽的能力不僅視為是當前與美國的談判籌碼，也視為是長期的抗衡力量。

德黑蘭大學研究員伊斯蘭米（Mohammad Eslami）說，「美以攻擊後，伊朗的首要任務是恢復威懾力，而荷姆茲海峽是其主要戰略槓桿之一；伊朗制定該海峽新架構，對於其他國家如何從此新架構獲利，伊朗願意進行討論，但控制權是底線」。

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