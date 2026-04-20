南韓廣藏市場再傳宰客爭議！1瓶水將近市價2倍

在南韓生活13年的緬甸裔YTR，帶著俄羅斯朋友一起去廣藏市場卻被攤販當盤子。（圖擷自「카잉」YT頻道）

南韓首爾廣藏市場是許多觀光客都會到訪的地方，但宰客爭議不斷，近來有在南韓生活13年的緬甸裔YTR徐藝恩（서예은，音譯），帶著俄羅斯朋友一起去市場，孰料攤販1瓶500毫升的水賣到將近市價2倍。

據《東亞日報》報導，徐藝恩本月16日於YT頻道上傳影片，從中可以她和俄國友人在攤位坐下點餐後，詢問有沒有水喝，老闆則回答1瓶2000韓元（約新台幣42.8元），讓徐藝恩相當驚訝，因為這是她第1次在南韓吃飯喝水被收錢。

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徐藝恩事後指出，她13年來真的沒遇過南韓餐廳或攤販單獨收取水資，而便利商店裡500毫升的瓶裝水價格大約1100韓元（約新台幣23.55元）。

南韓網友們見狀紛紛在影片下方留言痛罵，怒斥廣藏市場宰客現象真的太嚴重了，建議觀光客還是去別的地方，「希望廣藏市場倒閉」；還有人直呼自己看了好生氣，「看到這樣的店我都覺得丟臉」。

據了解，廣藏市場去年11月有其他YTR點了標價8000韓元（約新台幣171元）的血腸後，業者卻自行加肉變成雙拼，收取1萬韓元（約新台幣214元）的費用。

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