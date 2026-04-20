以軍證實士兵擊打黎巴嫩耶穌雕像 外長稱必受嚴懲

以軍今（20）日表示，1名以色列士兵在黎巴嫩南部擊打耶穌雕像屬實。（擷自X@TI829）

以軍今（20）日表示，已確認社群媒體上流傳的1張照片屬實，照片顯示1名以色列士兵在黎巴嫩南部擊打耶穌雕像。

根據《法新社》報導，照片中的以色列士兵用大錘擊打1尊從十字架上掉落的耶穌受難像頭部。該雕像位於黎巴嫩南部靠近以色列邊境的基督教村莊德布爾（Debl），但當地官員無法確認雕像是否遭到損壞。

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以軍20日在X上指出，軍方高度重視這起事件，並強調該士兵的行為完全不符合其部隊應有的價值觀。

以軍聲稱「在對1張以色列士兵破壞基督教象徵物的照片進行初步調查後，確認照片中的士兵正在黎巴嫩南部執行任務。北方司令部正在調查這起事件，目前正透過指揮系統進行處理。」

以軍說將對涉事人員採取適當措施，並補充正與當地社區合作，以將雕像放回原位。

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）也譴責涉事人員行為，稱其為可恥。

薩爾在X上說「我相信無論誰犯下這起醜惡行徑，都將受到必要嚴厲懲罰。我們為這起事件以及所有受到傷害的基督徒表示歉意。」

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