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    首頁 > 國際

    暴雨致突發性洪水 紐西蘭敦促首都部分居民撤離

    2026/04/20 11:57 編譯謝宜哲／綜合報導
    紐西蘭首都威靈頓低窪地區的居民今（20）日被敦促撤離，因為暴雨持續襲擊該城市，導致夜間突發性洪水。（擷自X@Wildnfree1984）

    紐西蘭首都威靈頓低窪地區的居民今（20）日被敦促撤離，因為暴雨持續襲擊該城市，導致夜間突發性洪水。（擷自X@Wildnfree1984）

    紐西蘭首都威靈頓低窪地區的居民今（20）日被敦促撤離，因為暴雨持續襲擊該城市，導致夜間突發性洪水。

    根據《路透》報導，威靈頓市長李特（Andrew Little）告訴紐西蘭國家廣播電台，威靈頓在不到1小時內降雨量達到77毫米，創下該市有史以來的最大降雨量。

    暴雨導致威靈頓市中心商業區和南部郊區發生突發性洪水、道路封閉和山崩，人們不得不在夜間逃離被洪水淹沒的房屋。

    威靈頓市內多條街道的居民被疏散。消防和緊急救援部門表示，一夜之間接到了150通求救電話。

    紐西蘭警方也指出，正在搜尋1名居住在卡羅里（Karori）郊區1處被洪水淹沒的房屋中的男子。

    雖然紐西蘭天氣在20日早些時候曾短暫放晴，讓威靈頓部分洪水得以消退，但現在又有強降雨襲擊該地。

    紐西蘭氣象預報機構MetService警告稱，20日晚些時候降雨可能會加劇。威靈頓地區緊急管理辦公室也發佈公告，建議易受洪水侵襲地區的居民至少在未來24小時內轉移到地勢較高的地方。

    該辦公室強調，已設立援助中心，為需要撤離的人員提供協助。

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