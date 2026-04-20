美墨合作緝毒遇意外釀4死 死者包括2名美國大使館人員

4名緝毒人員在墨西哥北部執行1次大型緝毒行動後，在返回途中遭遇車禍身亡。美國駐墨西哥大使強生發文悼念罹難者。（路透）

首次上稿：11:04

更新時間：11:12

墨西哥檢察官19日表示，4名緝毒人員在墨西哥北部執行1次大型緝毒行動後，在返回途中遭遇車禍身亡。死者中包括2名美國大使館工作人員。

請繼續往下閱讀...

根據《法新社》報導，墨西哥奇瓦瓦州（Chihuahua）檢察官豪瑞吉（Cesar Jauregui）告訴記者，經過3個月的調查後，位於奇瓦瓦州北部莫雷洛斯市（Morelos）的6個秘密合成毒品實驗室被摧毀。

豪瑞吉指出，罹難者乘坐的車輛當時正帶領1支由5輛車組成的官方車隊，車輛在滑出路面後墜入山溝。

豪瑞吉聲稱，遇難的美國人是「教官人員」（instructor officers），他們當時正在執行訓練任務，這是美墨兩國緝毒合作項目的一部分。

美國駐墨西哥大使強生（Ronald Johnson）在社群媒體上發文悼念罹難者，並確認在車禍中喪生的墨西哥人是奇瓦瓦州調查局局長和該局的1名官員。

強生說：「我們敬佩他們為因應我們這個時代最嚴峻的挑戰之一，所展現出的奉獻精神和不懈努力。」

強生強調，這場悲劇也讓人們更深刻意識到，那些致力於保護社區的墨西哥和美國官員面臨著多麼巨大的風險，這更加堅定了美墨要繼續完成他們使命的決心。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法