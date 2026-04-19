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    首頁 > 國際

    美擴大封鎖荷姆茲海峽 傳擬登檢扣押涉伊朗商船

    2026/04/19 23:34 國際新聞中心／綜合報導
    匿名知情人士透露，美國總統川普尋求擴大對荷姆茲海峽的海上封鎖，美軍準備在未來幾天內，在國際水域登上與伊朗有關的船隻，並扣押商船。（美聯社）

    匿名知情人士透露，美國總統川普尋求擴大對荷姆茲海峽的海上封鎖，美軍準備在未來幾天內，在國際水域登上與伊朗有關的船隻，並扣押商船。（美聯社）

    美國「國會山莊報」（The Hill）18日引述匿名消息人士報導，隨著美國總統川普尋求擴大對荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的海上封鎖，美軍準備在未來幾天內，在國際水域登上與伊朗有關的船隻，並扣押商船。

    這項計畫曝光之際，美軍已在阿曼灣（Gulf of Oman）執行海上封鎖，迫使試圖離開伊朗港口的船隻折返。

    擴大執法行動的背景是，伊朗18日宣布改變政策，恢復對荷姆茲海峽的「嚴格管理」，實質上關閉這條航運要道，而且攻擊數艘船隻。此前，川普表示，美國的封鎖將維持「全面效力」，直到達成結束衝突的協議為止。

    伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）發言人在社群平台X發布聲明，聲稱「直到美國停止阻撓進出伊朗船隻的完全航行自由為止，荷姆茲海峽的局勢將維持在嚴格控制之下，並保持先前的狀態。」

    美國總統川普19日宣布，美方代表團20日晚間將抵達巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，準備與伊朗進行第2輪會談。但他也指控德黑蘭違反荷姆茲海峽停火協議，期盼伊朗接受美方所提協議，否則將炸毀伊朗所有發電廠和橋梁。

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