川普證實美伊將舉行第2輪談判 這回沒有范斯

美伊即將在巴基斯坦舉行第2輪談判，但首輪談判的美方首席代表、副總統范斯，這回不會出席。圖為范斯11日巴國首都伊斯蘭馬巴德出席美伊首輪談判。（美聯社）

儘管伊朗反悔再度封鎖荷姆茲海峽導致緊張情勢升高，美國總統川普已證實，將與伊朗進行第2輪談判。只不過，這回的美方談判主帥，並非首輪談判時的美國副總統范斯（JD Vance）。川普否認范斯沒去巴基斯坦是因上次談判失敗，強調一切出於安全考量。

川普19日在社群媒體上發文說，將與伊朗談判的美方代表團，正前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，預定20日晚間抵達。只不過，上回率隊與伊朗談判但最後並未達成協議的范斯，這回沒去巴基斯坦。

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此等情況令人困惑，因為包括美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）與能源部長萊特（Chris Wright）等川普內閣成員此前皆暗示，范斯會再次前往巴基斯坦參加新1輪的美伊談判。

對於范斯缺席，川普在接受美國廣播公司新聞（ABC News）訪問時作出解釋，「純粹出於安全考量」。他並駁斥范斯這回沒去，是因為其能力不足以讓美伊達成協議的說法。

川普說：「JD（范斯之名）很棒。」

目前還不清楚這回美方代表團是由誰率隊。本月11日與12日首輪談判時的美方成員除了范斯，還有川普特使魏科夫（Steve Witkoff）與川普女婿庫希納（Jared Kushner）。

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