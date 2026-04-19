反制伊朗威脅 美用「海上機器人」清除荷姆茲海峽水雷

通用動力公司製造的Knifefish無人機，可從小船放入水中，按照特定模式掃描水雷。（取自通用動力公司官網）

華爾街日報十九日報導，美軍正利用海上無人機協助清除可能潛伏在荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的水雷，這是一項為了緩解伊朗對該水道的控制，並開始重新開放商業航運的秘密行動。

伊朗18日再次關閉該海峽，並向至少2艘船隻開火，以抗議美國封鎖其港口。伊朗宣稱，任何獲准通過的船隻，都必須使用繞經伊朗海岸的新航道，並警告海峽主航道有水雷。

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伊朗在戰爭期間控制該海峽，引發全球石油供應衝擊，對川普政府帶來結束戰爭的壓力。可能遭到攻擊的風險，是阻礙船隻通行的主要因素。軍事分析家指出，清除水雷是讓船隻能夠再次駛過這條戰略水道中央，而非使用較慢且更擁擠的伊朗航道的必要條件。

報導指出，隨著美國海軍的掃雷艦陸續除役，包括水面無人載具與潛艦在內的海上無人機，正成為其反水雷能力中日益重要的一環。它們利用聲納掃描海底以尋找水雷，不會讓水手面臨風險。

1名美國戰爭部官員表示，軍方在反水雷行動中混合使用有人與無人能力，但拒絕就行動細節發表評論。

儘管美國海軍的獵雷能力近年來有所下降，但仍維持一系列選項，包括直升機、濱海戰鬥艦，甚至受過訓練的海豚，以及無人機。RTX製造的「通用水面無人載具」（Common Uncrewed Surface Vessel）無人機，拖曳一套名為AQS-20的新型浮動聲納系統，掃描海底尋找水雷，每次巡邏的寬度達100英尺。

通用動力公司（General Dynamics）製造的MK18 Mod 2「Kingfish」和「Knifefish」無人機，可以從小船放入水中，然後按照特定模式掃描水雷。

軍事分析家表示，軍方可以相對快速地在海峽範圍內進行初步的水雷掃描。在定位水雷後，派出第二波海上機器人，利用炸藥或遠端引爆的方式將其摧毀。

前美國海軍第5艦隊司令多尼根（Kevin Donegan）指出，水下無人載具（UUV）可以在幾天而不是幾週內，完成荷姆茲海峽1條小航道的勘測。在清理出1條航道後，交通便可開始流動，隨著時間推移再將其拓寬。

美國官員在3月份引述情報指出，伊朗已在荷姆茲海峽佈雷，但威脅規模仍不清楚。前海軍官員克拉克表示，伊朗佈下的水雷可能比預期少，因為美國的軍事壓力阻止德黑蘭使用大型佈雷艦。

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