為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美伊將重啟談判 消息人士：伊朗代表4/21抵巴基斯坦

    2026/04/19 22:51 中央社
    美伊將重啟談判。圖為埃及（由左至右）、沙烏地阿拉伯、巴基斯坦和土耳其外交部長，上月29日在伊斯蘭馬巴德集會，希望促成美伊直接會談。（法新社）

    美伊將重啟談判。圖為埃及（由左至右）、沙烏地阿拉伯、巴基斯坦和土耳其外交部長，上月29日在伊斯蘭馬巴德集會，希望促成美伊直接會談。（法新社）

    在美國總統川普稱美方談判代表將於明天抵達巴基斯坦後，伊朗消息人士表示，伊朗代表團將於21日抵達巴基斯坦，準備與美方會談。

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，這些消息人士預期，此次伊朗代表團成員會跟上一輪相同，包括外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）以及國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）。

    伊朗方面預期，雙方將於22日象徵性地共同宣布延長美伊停火。

    消息人士補充道，若一切順利，且川普（Donald Trump）同意前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，伊朗總統也將前往當地，屆時兩國總統將舉行「總統聯合會議」，並簽署「伊斯蘭馬巴德宣言」。

    在川普宣布將派出代表團後，伊朗方面尚未正式證實談判代表將前往伊斯蘭馬巴德。路透社則引述伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，伊朗目前尚未決定派代表團赴巴基斯坦談判。

    美伊上個週末舉行的首輪高層會談未能達成協議。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播