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    加州離奇詐保案 人假扮熊毀損豪車被拆穿後3人遭判刑

    2026/04/19 22:31 中央社
    這張由加州保險部發布的照片​​顯示，在一名保險詐騙案嫌疑人的家中發現了一套熊的服裝。據稱，4名嫌犯裝扮成熊，故意損壞自己的豪華車，企圖騙取保險公司的賠償。（法新社）

    這張由加州保險部發布的照片​​顯示，在一名保險詐騙案嫌疑人的家中發現了一套熊的服裝。據稱，4名嫌犯裝扮成熊，故意損壞自己的豪華車，企圖騙取保險公司的賠償。（法新社）

    美國加州發生一起離奇詐保案，3名同夥2024年安排1名身穿熊裝者在3輛豪車內製造假攻擊，隨後向保險公司申請理賠，試圖獲取近14萬2000美元（約新台幣448萬4000元），如今遭到判刑。

    美聯社報導，加州保險局（California Department of Insurance）將這起案件稱為「熊爪行動（Operation Bear Claw）」。

    根據該局16日發布的新聞稿，洛杉磯地區的2名男子與1名女子對重罪保險詐欺指控不抗辯，3人被判處在週末坐牢（即週末服刑計畫）及緩刑。

    3人中有2人被勒令支付超過5萬美元的賠償金，另有第4名嫌疑人將於9月出庭。

    保險局說，這個詐保集團被控向保險公司提供多段從聖伯納地諾山區（San Bernardino Mountains）拍攝的影片，畫面顯示1頭「熊」在1輛勞斯萊斯及2輛賓士車內活動，作為他們申請損害賠償的一部分。

    由保險局提供的照片可見車輛座椅和車門上疑似有刮痕。

    保險局指出，加州漁業暨野生動物局（California Department of Fish and Wildlife）一名生物學家檢視影片內容後表示，「顯然是一名穿著熊裝的人類」作案。

    加州保險局表示，在執行搜索令後，警方在嫌疑人的住處發現了那套熊裝。

    這張由加州保險部提供的照片顯示，嫌犯據稱穿著熊形服裝，意圖實施保險詐騙。 （美聯社）

    這張由加州保險部提供的照片顯示，嫌犯據稱穿著熊形服裝，意圖實施保險詐騙。 （美聯社）

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