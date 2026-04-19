警告第二輪談判不成就開炸 川普：是時候阻止伊朗殺人機器

美國與伊朗的的2週停火協議將於21日到期，美國總統川普19日發文表示，美方談判代表將於20日抵達巴基斯坦，與伊朗舉行第二輪談判，並警告果伊朗不達成協議，將摧毀伊朗的關鍵基礎設施。（美聯社）

美國與伊朗的2週停火協議將於21日到期，美國總統川普19日在自家社群媒體「真實社群」發文表示，美方談判代表將於20日抵達巴基斯坦，與伊朗舉行第二輪談判，並警告若伊朗不達成協議，將摧毀伊朗的關鍵基礎設施。

川普表示：「我的代表團正在前往巴基斯坦伊斯蘭堡，他們將於明天（20日）晚上在那裡進行談判。我們已經提出了1個非常公平合理的方案，希望他們能夠接受。否則，美國將摧毀伊朗所有的發電廠和橋樑。」川普強調，他不會再裝好人了，「是時候阻止伊朗的殺人機器了」。

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美國和伊朗在7日接受了巴基斯坦提出的「為期2週停火提議」後，一直在探討結束戰爭的途徑。12日舉行的第一輪談判以失敗告終。

川普似乎計劃在21日停火協議到期前與伊朗舉行更多談判，但他並未透露前往伊斯蘭堡的美國代表團成員名單。

然而，伊朗方面尚未回應，因此尚不清楚美國是否會與伊朗舉行正式的第二輪談判。

伊朗日前宣布，根據以色列和黎巴嫩之間的停火協議，重新開放荷姆茲海峽，但第二天又封鎖了該海峽，以抗議美國繼續封鎖伊朗。

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