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    首頁 > 國際

    馬來西亞水上村落失火 千棟住屋被毀、逾9千人受災

    2026/04/19 22:20 中央社
    馬來西亞山打根（Sandakan）地區一處「水上村落」火災後的景象。（法新社）

    馬來西亞山打根（Sandakan）地區一處「水上村落」火災後的景象。（法新社）

    馬來西亞當局表示，沙巴州（Sabah）沿海一處村落今天發生大火，約1000棟簡易住屋被燒毀，當中很多是建在水上的高腳屋，數千人因此無家可歸。

    法新社報導，今晨這起火災的地點位於沙巴州東北部山打根（Sandakan）地區一處「水上村落」。這裡的木造高腳屋櫛比鱗次，裡頭住著馬來西亞一些最窮困的居民，包括原住民及無國籍人士。

    根據當地英文日報「星報」（The Star）報導，山打根警區主任喬治（George Abd Rakman）指出，這起「規模非常龐大且令人心碎的事件」影響了9007名居民。

    沙巴消防暨救災局表示，凌晨1時32分（格林威治標準時間18日17時32分）獲報發生火警，隨即派出兩個分隊共37名人員前往滅火。

    根據消防局聲明，火災「波及約1000棟臨時水上房屋，總面積約10英畝，全數燒毀」。

    聲明並指出，狹窄的通道使消防車難以抵達現場，時值退潮時段也讓消防員難以從開放水域取水，還有強風助長火勢蔓延。

    根據聲明，目前並未傳出人員傷亡，局勢已無危險。

    馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）表示，聯邦政府正與沙巴州當局協調，儘速提供援助與臨時安置處所給受災民眾。

    安華在臉書（Facebook）發文表示，當務之急是確保受災者安全，並在現場提供即時協助。

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