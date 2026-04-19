日本仙台市中心出沒「1.5公尺黑熊」 躲藏半天被麻醉擊斃

日本宮城縣今（19）日傳出，有一頭體長約1.5公尺、體重約125公斤的野生公熊出沒仙台市中心，市政府已在晚間派人將牠麻醉並就地擊斃。（圖擷取自「日テレNEWS」YouTube）

日本宮城縣今（19）日傳出熊隻出沒仙台市中心，根據警方與獵友會調查，是一頭體長約1.5公尺、體重約125公斤的公熊。日媒指出，入侵熊隻在鄰近政府辦公大樓附近的住宅區趴趴走，原本市政府希望使用捕獸箱進行誘捕，但牠躲入一處公寓內長達14小時左右，最終決定朝牠發射麻醉彈並就地擊斃。

綜合日媒報導，這頭熊自昨（18）日深夜至今日凌晨，被多人通報出現在仙台市青葉區木町通一帶，並在今日上午5點多，進入一棟距離仙台市政府僅約600公尺、仙台車站僅約2公里的公寓用地內躲藏。報導指出，由於該地點屬於人口密集的住宅區，導致驅逐工作一度陷入困難，只能先設置箱型陷阱嘗試誘捕。

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為避免民眾受傷，警方與相關單位封鎖周邊道路進行密切監控，同時呼籲附近民眾千萬不要外出。直到當地時間晚間7點半（台灣時間晚間6點半）左右，市政府為保護民眾安全，決定依法進行「緊急獵殺」，委託專業人士朝躲藏在草叢內的熊隻發射2枚麻醉彈，確認熊隻失去行動能力後，派人上前用高壓電擊工具將其人道撲殺。

當地民眾表示，公寓周遭大多是店鋪、商辦、醫院、中小學等建築物，不敢相信野生熊隻竟會出現在如此靠近市中心的地區。報導指出，宮城縣單是這個月就收到48起目睹熊出沒通報，是過去5年平均的1.5倍，顯示熊隻活動明顯增加，也讓宮城縣緊急發布「熊出沒警報」，呼籲民眾外出務必提高警覺，避免凌晨或深夜出門。

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