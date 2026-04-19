日本仙台市中心出沒「1.5公尺黑熊」 躲藏半天被麻醉擊斃

日本仙台市中心出沒「1.5公尺黑熊」 躲藏半天被麻醉擊斃2026/04/19 22:12 即時新聞／綜合報導
日本宮城縣今（19）日傳出，有一頭體長約1.5公尺、體重約125公斤的野生公熊出沒仙台市中心，市政府已在晚間派人將牠麻醉並就地擊斃。（圖擷取自「日テレNEWS」YouTube）
日本宮城縣今（19）日傳出熊隻出沒仙台市中心，根據警方與獵友會調查，是一頭體長約1.5公尺、體重約125公斤的公熊。日媒指出，入侵熊隻在鄰近政府辦公大樓附近的住宅區趴趴走，原本市政府希望使用捕獸箱進行誘捕，但牠躲入一處公寓內長達14小時左右，最終決定朝牠發射麻醉彈並就地擊斃。
綜合日媒報導，這頭熊自昨（18）日深夜至今日凌晨，被多人通報出現在仙台市青葉區木町通一帶，並在今日上午5點多，進入一棟距離仙台市政府僅約600公尺、仙台車站僅約2公里的公寓用地內躲藏。報導指出，由於該地點屬於人口密集的住宅區，導致驅逐工作一度陷入困難，只能先設置箱型陷阱嘗試誘捕。
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為避免民眾受傷，警方與相關單位封鎖周邊道路進行密切監控，同時呼籲附近民眾千萬不要外出。直到當地時間晚間7點半（台灣時間晚間6點半）左右，市政府為保護民眾安全，決定依法進行「緊急獵殺」，委託專業人士朝躲藏在草叢內的熊隻發射2枚麻醉彈，確認熊隻失去行動能力後，派人上前用高壓電擊工具將其人道撲殺。
當地民眾表示，公寓周遭大多是店鋪、商辦、醫院、中小學等建築物，不敢相信野生熊隻竟會出現在如此靠近市中心的地區。報導指出，宮城縣單是這個月就收到48起目睹熊出沒通報，是過去5年平均的1.5倍，顯示熊隻活動明顯增加，也讓宮城縣緊急發布「熊出沒警報」，呼籲民眾外出務必提高警覺，避免凌晨或深夜出門。
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おはようございます。— ラーメンビイキ （@itakazu2） April 19, 2026
ここ最近、仙台の街中のやや北エリアでは熊の出没があいついでいます。昨晩のこと、娘が泊まりにいっていたお友達宅下のマンションにも熊が。青葉区木町のあたりですから、仙台の方だとわかるかと思いますが、街中ですよね～???? 注意喚起のため、動画もあげておきますね。… pic.twitter.com/BjQ5EZXyiu
イオンモール仙台上杉近くで、熊がマンション敷地内にとどまっています。— 伊藤ゆうた｜仙台市議会議員｜青葉区選出???????? （@ito_yuta） April 19, 2026
現地では多数の報道陣が集まり、警察による厳重な警戒が行われています。報道によると、体長約1.5メートルの熊1頭が確認されました。… pic.twitter.com/WfFl2Wns4k
仙台市青葉区柏木で熊がいるそうです>_— まっちゃ （@chiba1102） April 18, 2026
山に朝練行こうとしたら警察に停められたからマジでなにか違反したのかと思って焦った（꒪ω꒪υ）
現在も熊は隠れているそうなので上杉イオンなどに行かれる方は皆様お気をつけください！ pic.twitter.com/cwTqB1sTda
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