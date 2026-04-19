為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    教宗抵安哥拉主持彌撒籲民眾消弭隔閡 估10萬人參加

    2026/04/19 21:03 中央社
    教宗良十四世在安哥拉首都羅安達以南約30公里的基蘭巴主持主日彌撒。這是他為期11天的非洲使徒之旅的第七天。 （美聯社）

    教宗良十四世在安哥拉首都羅安達以南約30公里的基蘭巴主持主日彌撒。這是他為期11天的非洲使徒之旅的第七天。 （美聯社）

    羅馬天主教教宗良十四世抵達非洲4國行第3站安哥拉後，今天在首都魯安達近郊的基蘭巴市空地主持彌撒，現場估10萬人參加，他敦促民眾克服數十年來血腥衝突造成的隔閡。

    路透社報導，這場彌撒預料將是良十四世（Pope Leo XIV）此次非洲行當中規模最大的活動之一。

    教宗稱安哥拉是「美麗卻傷痕累累的國家」。安哥拉在1975年至2002年經歷長達27年的血腥內戰。

    良十四世敦促安哥拉人民「共建一個徹底克服長久以來隔閡的國家，在這之中仇恨和暴力不復存在」。他近來頻頻針對戰爭與不平等議題發聲，使美國總統川普（Donald Trump）大為光火。

    部分安哥拉民眾在濕熱的清晨抵達活動現場，只為確保能一睹教宗風采；天主教信仰人口占安哥拉總人口數超過一半。

    當地時間今晨6時抵達現場的修女馬登德（Christina Matende）表示：「教宗到訪使人欣喜。我們正經歷許多艱難的時刻，期盼教宗帶來祝福。」

    25歲民眾卡利亞塔（Anielka Caliata）今天在基蘭巴市（Kilamba）等待教宗現身時表示，她很感激教宗在非洲行展現鏗鏘有力的演說風格。

    站在父母和未婚夫身邊的她說，「我們國家非常需要這樣的訊息。我相信教宗會幫助我們思考和反省，使大家明白唯有團結努力才能實現和平」。

    安哥拉總人口約3660萬人，是撒哈拉沙漠以南非洲（Sub-Saharan Africa）主要產油國之一，同時擁有鑽石等豐富資源，但國內貧富差距極大，大部分財富並未惠及一般民眾。世界銀行（World Bank）資料顯示，該國約1/3民眾生活在每日2.15美元（約新台幣68元）的國際貧窮線以下。

    教宗昨天向安哥拉政治領袖發表演說時，譴責對非洲大陸自然資源的剝削行為，他抨擊那些「獨裁者與暴君」，指責他們允諾帶來財富卻未兌現，導致人民受苦甚至喪命。

    他敦促政治領袖聚焦於幫助全體人民，「即使短期內可能有人反對你們，歷史終將還給你們公道」。

    教宗良十四世抵達安哥拉基蘭巴主持彌撒，估有10萬人參加。（歐新社）

    教宗良十四世抵達安哥拉基蘭巴主持彌撒，估有10萬人參加。（歐新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播