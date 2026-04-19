教宗抵安哥拉主持彌撒籲民眾消弭隔閡 估10萬人參加

教宗良十四世在安哥拉首都羅安達以南約30公里的基蘭巴主持主日彌撒。這是他為期11天的非洲使徒之旅的第七天。 （美聯社）

羅馬天主教教宗良十四世抵達非洲4國行第3站安哥拉後，今天在首都魯安達近郊的基蘭巴市空地主持彌撒，現場估10萬人參加，他敦促民眾克服數十年來血腥衝突造成的隔閡。

路透社報導，這場彌撒預料將是良十四世（Pope Leo XIV）此次非洲行當中規模最大的活動之一。

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教宗稱安哥拉是「美麗卻傷痕累累的國家」。安哥拉在1975年至2002年經歷長達27年的血腥內戰。

良十四世敦促安哥拉人民「共建一個徹底克服長久以來隔閡的國家，在這之中仇恨和暴力不復存在」。他近來頻頻針對戰爭與不平等議題發聲，使美國總統川普（Donald Trump）大為光火。

部分安哥拉民眾在濕熱的清晨抵達活動現場，只為確保能一睹教宗風采；天主教信仰人口占安哥拉總人口數超過一半。

當地時間今晨6時抵達現場的修女馬登德（Christina Matende）表示：「教宗到訪使人欣喜。我們正經歷許多艱難的時刻，期盼教宗帶來祝福。」

25歲民眾卡利亞塔（Anielka Caliata）今天在基蘭巴市（Kilamba）等待教宗現身時表示，她很感激教宗在非洲行展現鏗鏘有力的演說風格。

站在父母和未婚夫身邊的她說，「我們國家非常需要這樣的訊息。我相信教宗會幫助我們思考和反省，使大家明白唯有團結努力才能實現和平」。

安哥拉總人口約3660萬人，是撒哈拉沙漠以南非洲（Sub-Saharan Africa）主要產油國之一，同時擁有鑽石等豐富資源，但國內貧富差距極大，大部分財富並未惠及一般民眾。世界銀行（World Bank）資料顯示，該國約1/3民眾生活在每日2.15美元（約新台幣68元）的國際貧窮線以下。

教宗昨天向安哥拉政治領袖發表演說時，譴責對非洲大陸自然資源的剝削行為，他抨擊那些「獨裁者與暴君」，指責他們允諾帶來財富卻未兌現，導致人民受苦甚至喪命。

他敦促政治領袖聚焦於幫助全體人民，「即使短期內可能有人反對你們，歷史終將還給你們公道」。

教宗良十四世抵達安哥拉基蘭巴主持彌撒，估有10萬人參加。（歐新社）

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