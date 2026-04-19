美再爆校園槍擊案 愛荷華大學「多人」受傷

2025年12月13日，美國羅德島州布朗大學發生槍擊案。此為事後民眾放上罹難者照片與悼念花束。（美聯社檔案照）

警方表示，美國中西部高等學府愛荷華大學（University of Iowa）19日凌晨發生槍擊案，「多人」受傷。愛大校方此前曾發布警報，指稱校園附近夜生活熱區傳出槍聲。目前還不清楚槍擊案細節、槍手人數及其犯案動機。

愛大所在的愛荷華州愛荷華市（ Iowa City, Iowa）的市府官員在聲明中指出，該市警方正在調查19日發生的槍擊案；目前尚無人被捕，有多名槍擊案傷者被送醫救治，傷勢不明。

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愛荷華市警察局（ICPD）表示，警方在當地時間將近19日凌晨2時（台灣時間同日下午3時）之際接獲報案，指稱愛大校園發生「大規模鬥毆」，警員抵達現場後「聽到槍聲」；愛大校方則說，該事件中「確認有人受傷」，但未提供更多細節。

在稍早發布的警告中，愛大校方告知師生避開傳出槍聲、靠近該校校園與柯林頓街（Clinton streets）的區域，並「持續提高警覺」。

愛荷華大學過去曾發生震驚中美的校園槍擊案。1991年11月1日，就讀愛大博士班的中國留學生盧剛疑似因畢業論文與就業問題憤而在校園大開殺戒，造成包括盧剛的指導教授與愛大副校長在內共5人死亡，另有1人受傷，盧剛犯案後飲彈自盡。

美國槍枝暴力犯罪由來已久，每年造成數千人死亡，各級校園槍擊案也屢見不鮮，犯案者不乏無差別攻擊的孤狼槍手。今年2月南卡羅來納州立大學（South Carolina State University）槍擊案有2人死亡，去年12月布朗大學（Brown University）槍擊案則造成2死9傷。

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