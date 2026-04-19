曾拔擢「富豪淫魔」艾普斯坦密友 英國首相施凱爾獲內閣力挺

英國首相施凱爾（右）20日將接受國會質詢，解釋當初為何任命未通過安全審查的曼德森（左）出使美國。圖為2025年2月施凱爾出席在美國華府英國大使官邸的歡迎會。（美聯社檔案照）

英國首相施凱爾（Keir Starmer）即將就任命與美國已故富豪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有長年私交的曼德森（Peter Mandelson）出使美國一事、接受國會質詢前夕，其內閣多名部長19日表態力挺，認為亟欲擺脫醜聞的施凱爾不需要為此下台。

施凱爾20日將接受國會議員質詢，解釋他當初為何在曼德森未通過安全審查、審查單位建議勿任命曼德森為駐美大使的情況下，仍於2024年底任命曼德森出使美國。

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曼德森與2019年死於獄中的艾普斯坦有私交並非秘密，但在去年9月艾曼關係新細節曝光後，施凱爾便壯士斷腕將曼德森解僱。儘管如此，施凱爾過去數月仍飽受此爭議困擾。施凱爾本就因多項政策失誤以致支持率下跌，任命醜聞纏身的曼德森出使進一步招致外界質疑其判斷力。

施凱爾17日曾企圖甩鍋，指稱他與其他部長事先並不知道曼德森未通過安全審查，稱此舉「不可原諒」；施凱爾還指責英國外交部官員無視安全官員的建議，批准曼德森出使美國，並於16日解僱當時在英國外交部負責曼德森人事案，曼德森赴美後在英國外交部的聯繫窗口、常任次官羅賓斯（Olly Robbins）。

此等形同棄車保帥之舉被前政府官員指為根本是找羅賓斯來頂包，反對黨領袖甚至以從無能到誤導大眾等各種理由，要求施凱爾下台負責。

對此，施凱爾內閣成員力挺頂頭上司。英國科技大臣肯達爾（Liz Kendall）19日告訴英國廣播公司（BBC），施凱爾要是知道曼德森未通過安全許可，就不會任命曼德森出使美國。

肯達爾說，施凱爾應該繼續做，因為施凱爾在若干重大議題，像是與歐盟（EU）建立更緊密關係以及限制英國介入伊朗戰爭，「做了正確決定」。肯達爾告訴天空新聞（Sky News）：「我認為他（施凱爾）是1個誠實與正直的人，他坦承任命曼德森是1個錯誤」。

時任外交大臣、現任司法大臣的拉米（David Lammy）在18日晚間刊登的英國《衛報》（Guardian）訪問中也表達同樣觀點。拉米說，外交部對唐寧街隱瞞曼德森安全審查未過「令人匪夷所思」，他本人在得知真相時深感「震驚詫異」。

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