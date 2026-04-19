起跑即終點！中國機器人跑馬拉松慘摔 零件碎滿地「擔架抬走」

中國北京半程馬拉松19日開跑，一台機器人（左）剛開跑就跌倒被擔架抬走；機器人的外型也引發熱烈討論。（本報合成，擷取自X、微博）

2026北京亦莊半程馬拉松於今（19）日盛大登場，除了人類選手，現場更有超過300台人形機器人集結參賽。然而，這場科技盛會卻意外演變成一場充滿笑料與驚悚感的「翻車大典」。

網傳畫面顯示，一台機器人在出發瞬間因無法跨越地面凸起物，直接在大眾面前重摔倒地。系統並未停機，肢體仍不斷在地面摩擦抽動，導致手臂結構當場脫落、零件噴飛。工作人員隨即出動「傷兵擔架」，將受損嚴重的機器人抬離賽場，場面十分尷尬。

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除了起跑就摔爛的機器人，也有的產品跑到一半摔倒，賽道上更充斥著自撞護欄、動作卡頓的混亂景象。

網友紛紛嘲諷，「北京的人形機器人半程馬拉松，機器人跑得還沒兔子快，摔得卻比狗吃屎還慘」、「建議給機器人上意外險，這摔法比真人還狠！這確定不是機器人界的殘奧會嗎？」、「到底費盡預算去做一個只會跑馬拉松的機器人是要幹甚麼？盡作一些對人類沒有幫助的事情」。

除了「悲壯」的事故現場，參賽機器人的外型也引發熱議。在一眾精緻、具流線感的機型中，出現了不少造型滑稽的「獵奇款」。其中一台僅由女性模特兒假頭與簡單機械下肢組成的機器人一登場，便憑藉其驚悚又帶點搞笑的視覺衝擊感，成功搶走全場目光。

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