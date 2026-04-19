為救2000隻米格魯！美國上千人衝入實驗場 警放催淚瓦斯

大批群眾翻越圍欄進入美國威斯康辛州1處動物實驗設施，試圖帶走場內約2000隻米格魯犬，警方在入口處發射催淚瓦斯並動用橡膠子彈攔阻人群前進。（美聯社）

約1000名人士衝入美國威斯康辛州1處實驗設施，試圖帶走場內2000隻米格魯犬。現場警方隨後發射催淚瓦斯與橡膠子彈驅離人群，並逮捕多名衝擊者。

根據《美聯社報》導，這起衝擊事件發生在18日。報導指出，相關團體指控，位於美國中西部、威斯康辛州首府麥迪遜西側的瑞格蘭農場（Ridglan Farms）動物實驗設施對犬隻進行實驗，支持者翻越圍欄進入場區，試圖將動物帶離現場。

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現場畫面顯示，大批群眾翻越圍欄後向建築入口推進，與全副武裝的警察發生推擠。警方在過程中多次發射催淚瓦斯，並動用橡膠子彈阻止人群進入核心區域。

報導指出，相關團體鎖定設施內約2000隻待實驗的米格魯，部分行動涉及進入設施範圍。

目前多人因未經許可進入場區遭到逮捕，現場部分人員因催淚瓦斯與推擠受傷。警方表示，相關行為已構成非法入侵，將對涉案人員進行起訴。

報導提到，抗議群眾最終未能進入建築物內部，設施目前已恢復封鎖狀態。相關單位強調，設施內的所有研究均符合法規，事件後續處理仍待進一步說明。

米格魯（Beagle）之所以長期被用於實驗，主要與其體型、性格與生理特性有關。公開資料顯示，米格魯體型中等、便於飼養與控制，且性格溫和、對人類服從度高，在群體環境中較少出現攻擊行為；同時，其嗅覺與呼吸系統特性穩定，過去常被用於藥物測試、毒理研究與吸入性實驗。也因此，米格魯逐漸成為部分生醫研究中常見的實驗犬種之一。

一隻米格魯在今年3月的行動中被動保人士自美國威斯康辛州Ridglan Farms設施帶離後獲救，該設施為本次衝突事件的目標之一。（圖由Jennifer Tourkin提供）

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