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    首頁 > 國際

    自毀前程！南韓女排國手涉嫌酒駕 被逐出國家隊

    2026/04/19 11:42 即時新聞／綜合報導
    南韓女排國手安惠辰涉嫌酒駕，目前已被逐出國家隊。（圖擷自安惠辰IG）

    南韓女排國手安惠辰涉嫌酒駕，目前已被逐出國家隊。（圖擷自安惠辰IG）

    大好前程被自己毀了！南韓職業女排GS Caltex奪冠功臣、已入選國家隊18人名單的舉球員安惠辰，16日因涉嫌酒駕被警方立案調查，目前已被逐出國家隊。

    《韓聯社》報導，針對安惠辰的飲酒情況、體內酒精濃度等細節尚不清楚，南韓排球聯盟（KOVO）預計下週召開會議討論懲處，包括停賽、開除、罰款都在討論範圍內，由於KOVO還沒有單單因為酒駕而做出懲處的個案，因此可能會參考其他球賽的案例。

    舉例來說，有南韓足球員先前酒駕被K聯賽禁賽15場、罰款400萬韓元（約新台幣8.6萬元）；南韓1名籃球員2021年5月酒駕並引發事故，被職籃禁賽27場、球隊禁賽54場，並且合計罰款1700萬韓元（約新台幣36.5萬元）。

    此外，安惠辰原先被選為女排國家隊，預計20日將在忠清北道國訓中心展開集訓，目前已被剃除。按照南韓排球協會（KVA）的規定，酒駕被判罰者2年內不得入選國手，雖然安惠辰尚未收到法院判決，但國家隊教練車尙昡要求將她踢掉。

    安惠辰上賽季率領GS Caltex奪冠後已成為自由球員，再加上國手的身分讓她在職業女排中可望談到高薪，但隨著酒駕醜聞曝光使得一切成空。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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