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    首頁 > 國際

    該聽誰的？伊朗政府說開放、軍方卻開火 荷姆茲2套命令

    2026/04/19 11:17 編譯陳成良／綜合報導
    多艘油輪與商船18日停留在荷姆茲海峽阿曼外海水域。伊朗方面透過無線電向通行船隻發出警告，部分船舶因此暫停或調整航向。（路透）

    多艘油輪與商船18日停留在荷姆茲海峽阿曼外海水域。伊朗方面透過無線電向通行船隻發出警告，部分船舶因此暫停或調整航向。（路透）

    伊朗政府17日對外宣布，荷姆茲海峽航道已恢復通行；但不到24小時，18日即傳出軍方對通過商船開火並發出警告，多艘船隻在海上掉頭。在外交系統與強硬派訊號出現落差下，航道現場出現不同指令。

    根據《華爾街日報》報導，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）透過社群平台表示，荷姆茲海峽已恢復開放，相關訊息一度被視為對外釋出的談判訊號。

    然而在海上現場，船隻接收到不同指令。伊斯蘭革命衛隊相關人員透過海事無線電對航行船隻發出警告，指水道仍處於關閉狀態，並要求所有船隻須取得許可才能通行。船員回報，已有船隻依警告改變航向

    英國海事貿易行動中心（UKMTO）表示，接獲通報指有商船在阿曼外海遭武裝快艇接近並開火，另有船隻遭不明物體擊中，部分貨櫃受損。

    同時，革命衛隊海軍透過通訊警告，未經許可通過海峽「將面臨強力回應」。相關訊息在航運圈傳開後，部分船隻選擇暫停航行或改道。

    外交與軍事訊號落差 航行決策轉向保守

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    在不同訊號同時出現的情況下，航運業者多依據現場警告調整行動。船東與船員表示，實際航行決策以即時安全為優先，相關發展已影響船隻通行安排。

    報導指出，這起前後不一的動作，反映伊朗內部在對外訊號上的差異。外交體系近期釋出開放訊息，試圖為談判創造空間；但掌握武裝力量的單位，則持續透過現場行動維持壓力。

    這起事件發生在停火談判進行期間。報導引述航運業人士表示，在各方持續釋出談判訊號之際，航道現場出現的不同指令，已影響部分船隻航行與調度。

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