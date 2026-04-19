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    首頁 > 國際

    盛讚以色列是「美國偉大盟友」 川普：他們懂得如何取勝

    2026/04/19 11:19 即時新聞／綜合報導
    川普盛讚以色列是美國的「偉大盟友」，以色列奮力戰鬥且知道如何取勝。圖為川普（右）與納坦雅胡（左）。（美聯社）

    川普盛讚以色列是美國的「偉大盟友」，以色列奮力戰鬥且知道如何取勝。圖為川普（右）與納坦雅胡（左）。（美聯社）

    美國與伊朗談判未果，伊朗18日再度封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），美國總統川普18日在社群媒體「真實社群」發文盛讚以色列是美國的「偉大盟友」，以色列奮力戰鬥，而且知道如何取勝。

    川普指出，不論人們是否喜歡以色列，他們已經證明自己是美利堅合眾國一個偉大的盟友。川普強調：「以色列勇敢、大膽、忠誠且聰明；不同於其他在衝突與壓力時刻暴露本性的國家，以色列會奮力作戰，而且知道如何取得勝利！」

    由於美國與以色列在2月下旬聯手空襲伊朗，以色列行動代號為「咆哮雄獅」（Operation Roaring Lion），美國則將空襲行動命名為「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）。《以色列時報》報導指出，目前川普發文原因仍未可知，但不久前美國前副總統賀錦利曾指責以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），稱其將美國拖入一場「不必要的戰爭」。

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