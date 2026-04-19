好餓！日本營養午餐配送員生病 783名小學生沒主食吃

日本營養午餐配送員生病，沒有把主食送到靜岡市西豐田小學，使得783名學生、40名教職員只能吃配菜、喝牛奶。西豐田小學示意圖。（圖擷自Google街景）

餓翻了！日本靜岡縣靜岡市5間小學的營養午餐主食配送員，17日抱病送貨但還是沒能把麵條送到西豐田小學，導致783名學生、40名教職員沒有主食吃，只能硬著頭皮單吃配菜、喝牛奶。

據《TBS》報導，這名配送員在送完2間學校後，於17日中午11時30分許身體不適，業者想換人接手但找不到其他人代班，使得配送員拖著病體於中午12時10分將麵條送抵森下小學，中午12時25分送達東源台小學。

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不過，配送員最終還是沒能把主食送到西豐田小學，該校午餐時間為中午11時55分至12時35分，第5堂課於下午1時05分開始，在等不到麵條後，823人於下午1時許吃掉原本要淋在麵上的肉醬，還有海藻沙拉、酥脆點心豆等配菜以及牛奶。

西豐田小學於下午2時許通知家屬並致歉，靜岡市政府表示，當局將和營養午餐承包商進行溝通，制定相應措施避免未來再度發生類似狀況。

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