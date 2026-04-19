不只攔截！美軍準備登船檢查伊朗油輪 公海也能動手

美國參謀首長聯席會議主席凱恩指出，美軍將積極追蹤並攔截任何企圖為伊朗提供物資支援的船隻。（美聯社檔案照）

美軍正準備在未來幾天內，對與伊朗相關的油輪與商船進行登船檢查，並可能在國際海域執行扣押。相關行動不再限於攔阻船隻航行，而是直接進入船上進行檢查。

根據《華爾街日報》報導，這項軍事行動是川普政府「經濟狂怒」（Economic Fury）施壓計畫的新階段。報導指出，相關行動範圍不僅限於中東，也將涵蓋全球海域中被認定與伊朗有關、甚至企圖規避制裁的船隻。

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鎖定幽靈船隊 美軍公海登船控制船隻

這項戰略的核心，在於將執法手段從遠距干預轉為實質接觸。過去海上封鎖多集中在波斯灣周邊阻止船隻離港；新計畫則授權美軍在國際水域，針對承載伊朗原油或武器的「幽靈船隊」（dark fleet）直接登船，並在必要時接管船隻控制權。

報導指出，美軍準備踏上甲板檢查，相關行動將由美國印太司令部（USINDOPACOM）參與執行。美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）指出，軍方將積極追蹤並攔截任何企圖為伊朗提供物資支援的船隻。報導分析，伊朗每日出口約160萬桶原油，多數流向中國，美方此舉旨在透過實體介入，切斷伊朗的非法貿易網絡。

這項登船計畫的實施，正值雙方暫時停火協議預計下週到期的時刻。美國財政部與司法部已擴大制裁與法律授權，準備對規避制裁的油輪執行查封令。

國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）強調，美軍已做好恢復軍事行動的準備。報導指出，白宮現階段目標是透過經濟槓桿尋求談判籌碼，相關登船行動的後續影響，仍取決於情勢發展。

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