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    首頁 > 國際

    抵安哥拉譴責資源掠奪與暴政 教宗澄清「未針對川普」

    2026/04/19 10:35 中央社
    天主教教宗良十四世（左）訪問安哥拉，右為安哥拉總統勞倫科。（歐新社）

    天主教教宗良十四世（左）訪問安哥拉，右為安哥拉總統勞倫科。（歐新社）

    羅馬天主教教宗良十四世今天抵達安哥拉後，公開發言反對暴政，以及因開發自然資源所造成的「災難」。安哥拉雖為石油資源豐富國家，但面臨高度貧困問題。

    法新社和路透社報導，良十四世（Pope Leo XIV）從喀麥隆飛抵安哥拉，展開非洲訪問行程的第3站。他在專機上告訴隨行記者，對於這趟為期11天的行程被與美國總統川普之間的爭執所掩蓋，感到遺憾，並指出外界對他此次非洲行期間發言的報導「在各方面並不完全準確」。

    他在前往安哥拉的專機上以英文向記者表示，他兩天前在喀麥隆譴責世界「正被少數暴君蹂躪」的談話，並非針對川普。

    良十四世表示，那份演說稿「是在兩週前就準備好的，遠早於總統對我以及我所推動的和平訊息發表評論之前」。

    他在安哥拉首都魯安達乘坐教宗座車前往會見總統勞倫科（Joao Lourenco），沿途有數以百計民眾夾道歡呼揮手。

    教宗這趟非洲4國之行，13日從阿爾及利亞展開，他針對貪腐、非洲大陸資源遭掠奪以及人工智慧（AI）的風險，多次發出明確警告。

    他在盧安達譴責因資源遭到肆意開發而引發的「社會與環境災難」。

    安哥拉是非洲主要原油生產國之一，同時也擁有鑽石等豐富資源，但國內貧富差距極大，大部分財富並未惠及一般民眾。

    根據世界銀行（World Bank），在總人口約3660萬、以年輕人口為主的安哥拉，約1/3民眾生活在每日2.15美元（約新台幣68元）的國際貧窮線以下。

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